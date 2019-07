Ex Ilva | la procura ordina lo spegnimento dell’altoforno 2

ilsole24ore

(Di martedì 9 luglio 2019) Nel giorno del vertice al Mise tra il ministro Luigi Di Maio, ArcelorMittal,in amministrazione straria e sindacati (il ministro ha ribadito che l'immunità penale non si ripristina),...

BentivogliMarco : Nulla di fatto #ArcelorMittal ex #Ilva. questioni restano aperte: - rispetto accordo (distanze da 10.700 assunzio… - petergomezblog : Ex Ilva, la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno: “Impianto non è sicuro per gli operai” - ImparatoPasqual : RT @BentivogliMarco: Nulla di fatto #ArcelorMittal ex #Ilva. questioni restano aperte: - rispetto accordo (distanze da 10.700 assunzioni)… -