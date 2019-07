Ex Ilva | la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno | “Impianto non è sicuro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Ladiha dispoto la chiusura dell’2 dell’exdi. Secondo le prime informazioni l’impianto, dove morì Alessandro Morricella, sarebbe “non” per gli operai. Fu Matteo Renzi a dissequestrare con un decreto l’Afo2 che i magistrati avevano bloccato dopo la morte dell’operaio tarantino. L'articolo Ex, ladidiun: “Impianto non èper gli operai” proviene da Il Fatto Quotidiano.

