Europeo 2028 in Italia? Arriva la risposta di Gravina…

(Di martedì 9 luglio 2019) Ha affrontato tanti argomenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina a margine della nona edizione di “ReportCalcio”, lo studio della Federcalcio, relativo alla stagione 2017/18, presentato oggi nella sala di Palazzo Madama. Ecco le sue parole. “? Le condizioni per la candidaturana ci sono, bisogna capire i tempi e se effettivamente può essere un obiettivo alla portata del nostro Paese, perché sento parlare di resistenze da parte di alcune parti politiche del governo. Noi sappiamo benissimo che dobbiamore preparati al 2022, la data di assegnazione dell’, e dobbiamo farlo attraverso un percorso di idee e progetti per dare una immagine di un Paese dinamico sotto il profilo dell’ammodernamento e della realizzazione di nuove strutture. Noi abbiamo bisogno di partecipazione, di condivisione. Ringrazio per questo il ...

