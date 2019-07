Eruzione Stromboli | il Governo francese consiglia di “posticipare il viaggio” a chi ha

Stromboli - situazione critica a Ginostra dopo l’Eruzione : i residenti scrivono al governatore Musumeci e lui risponde [FOTO e VIDEO] : Una lettera aperta al presidente della Regione Nello Musumeci, sui danni causati dalla forte esplosione del 3 luglio scorso sullo Stromboli alla frazione di Ginostra, è stata inviata da uno dei residenti, Gianluca Giuffrè, che è anche titolare di un bazar e padre di due gemelli di 2 anni appena rientrati sull’isola con la madre. “Signor Presidente – scrive Giuffrè -, Lei sa che i danni sono stati ingenti? Lo sa che e’ ...

Stromboli - il sopravvissuto a pochi passi dall’Eruzione. VIDEO : Stromboli, il sopravvissuto a pochi passi dall’eruzione. VIDEO Il filmato dell’esplosione è stato registrato nel pomeriggio del 3 luglio dallo smartphone di Thiago Takeuti, il turista brasiliano amico di Massimo Imbesi, l’escursionista morto per la pioggia di lapilli. I due avevano cercato insieme di mettersi in ...

Eruzione Stromboli - geologi : veicolare piani di emergenza : Eruzione Stromboli, geologi: veicolare i piani di emergenza alla popolazione e ai turisti. L’esplosione del 3 luglio esempio Eruzione parossistica

Esplosioni Stromboli : “Eruzione straordinaria e imprevedibile - attenzione a collasso craterico e tsunami” : “L’esplosione del 3 luglio è un classico esempio di eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri”. È il commento di Antonio Alba, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle due violente Esplosioni nel vulcano di Stromboli che, mercoledì pomeriggio, hanno provocato la morte di un escursionista. “Nonostante l’imprevedibilità dello Stromboli, la ...

Eruzione Stromboli : notte tranquilla - ma il vulcano resta “osservato speciale” : Nonostante il livello di attenzione sia massimo, è trascorsa una notte tranquilla a Stromboli: è in vigore l’allerta gialla della Protezione civile, anche se in Prefettura a Messina è stata sciolta l’unità di crisi. Mercoledì scorso il vulcano ha fatto paura e causato la morte dell’escursionista Massimo Imbesi, ed ora, pian piano, l’isola eoliana torna lentamente alla normalità. “Iddu” resta sorvegliato ...

Eruzione Stromboli 2019 : Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi : Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione L’Eruzione verificatasi alle Isole Eolie con le violente esplosioni verificatesi dal cratere del vulcano Stromboli mercoledì 3 luglio ha provocato una vittima. Si tratta di un giovane di 35 anni, Massimo Imbesi di Milazzo, appassionato e profondo conoscitore delle Isole Eolie. Eruzione ...

Eruzione Stromboli - l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO : Eruzione Stromboli, l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO Le riprese girate da un’imbarcazione a vela in navigazione sul mare delle Eolie. “Oh, my God!”, esclama una voce femminile. Poi arriva l’annuncio dell’ufficio circondariale marittimo Parole chiave: ...

Stromboli - l’esplosione del vulcano ripresa in diretta dalla barca : “Oh - my god”. Il momento dell’Eruzione : Prima il vulcano da cui escono solo alcune nuvole di fumo. Poi, all’improvviso, l’esplosione dal cratere. L’eruzione dello Stromboli è stata registrata in diretta dalle persone a bordo del Gioia Solaris One 44, uno yatch a vela. “Oh, my god, look!” si sente dire da una donna, che poi consiglia di stare lontano dall’isola delle Eolie. Video Facebook/Solaris Yatchs/Stefano Berziga ...

Stromboli - intervista all’Ingv : “Vulcano instabile dopo l’Eruzione. Registrato piccolo tsunami” : Giovanni Macedonio, corresponsabile del centro di pericolosità vulcanica dell'Ingv, ha spiegato a Fanpage.it quale è la situazione sull'isola di Stromboli con una violenta esplosione dopo l'eruzione del 3 luglio: "Si è verificato quello che noi chiamiamo parossisma. Il vulcano è instabile e andrà monitorato ancora per un po' di tempo. C'è stato un piccolo tsunami, ma no alla psicosi".Continua a leggere

Stromboli - la grande Eruzione del 1930 : l’evento più violento e distruttivo della sua storia [FOTO] : L’eruzione dell’11 settembre del 1930 risulta l’evento più violento e distruttivo nella storia registrata dell’attività del vulcano Stromboli, che da ieri pomeriggio tiene tutti con il fiato sospeso dopo le violente esplosioni che hanno ucciso una persona e costretto i turisti ad abbandonare l’isola in fretta e furia e in preda al panico. Nel 1930, non ci fu un apparente segnale di quanto stava per avvenire, ad eccezione di maggiori emissioni di ...

Eruzione Stromboli - resta la paura. La Protezione Civile valuta se innalzare l’allerta : I "tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti": così il direttore dell’Osservatorio etneo e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, Eugenio Privitera. Parla l'amico dell'escursionista deceduto: "L'ho visto morire, io miracolato".Continua a leggere

Eruzione a Stromboli - recuperato il corpo di Massimo : «Grosso ematoma al petto». Turisti in fuga - : Eruzione Stromboli, dopo le esplosioni di ieri è stato recuperato il corpo dell'unica vittima, il 35enne Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta morto ieri: il cadavere...