optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Arrivano segnalazioni significative in questi minuti a proposito di, considerando il fatto che in molti stanno riscontrando il cosiddetto500 al momento delal proprio account sul sito ufficiale. La questione va oltre il servizio utilizzato, come nel caso diPay e, se pensiamo al fatto che l'anomalia di oggi 9 luglio pare essere qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo portato alla vostra attenzione qualche tempo fa. Cerchiamo dunque di fare luce sulle informazioni attualmente disponibili. Come avrete notato anche su Servizio Allerta, alla luce di una curva che si è improvvisamente alzata, non siete certo gli unici che stanno facendo i conti coidi questo martedì. E più in generale con l'500 che ad oggi non ha un significato ben preciso agli occhi degli utenti. La speranza è di saperne di più a ...

OptiMagazine : Errore 500 e problemi Poste Italiane: login impossibile per PostePay e BancoPosta il 9 luglio… - TrofeiDi : @comeDonQuixote 500.000 bambini morti in grecia a causa di miseria creata da imposizioni europa. L'europa ha ricono… - richtthirswasp1 : RT @dk_newton: #poste.it #posteitaliane #banca ha fatto sparire €500+ dal mio conto, la loro risposta: facciamo rimborso quando ci pare. se… -