“Ero obeso | pesavo 130 chili” Andrea Dal Corso | foto ‘choc’ prima della dieta

(Di martedì 9 luglio 2019)Dalè stato uno dei tentatoriscorsa edizione di ”Temptation Island” e corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il giovane ha voluto stupire i suoi followers. Lo ha fatto chiaramente attraverso i social aprendo il cassetto dei ricordi e mostrare unada giovane. Uno scatto in cui appare molto diverso da come è oggi. Praticamente irriconoscibile. Lo ha fatto per lanciare un messaggio che è stato ben accolto dai suoi ammiratori.Dalha voluto condividerlo sui social, per incoraggiare tutti coloro che non riescono a far assumere la stessa svolta alla propria vita.di essere un modello apprezzato sui social, il fidanzato di Teresa Langella ha dovuto combattere contro l’obesità. Proprio così, il giovane arrivò a pesare addirittura 130 chili. ( dopo la) “Quanto può essere potente un cambiamento?” ...

