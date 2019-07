calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, nato ail 15 marzo 1981., che nel 2018/19 ha realizzato 10 reti con il Siracusa e nell’ultimo triennio ha firmato 30 gol in 97 gare in terza serie, haun. Nel corso della carriera,ha conquistato sei promozioni: due in Serie B, con l’Avellino nel 2013 e con la Nocerina nel 2011 andando a segno in dieci occasioni (sei centri nel successivo torneo cadetto); due in Prima Divisione, con il Taranto nel 2006 e con il Cosenza nel 2009; due in Lega Pro, con l’Akragas nel 2015 e con la formazione aretusea nel 2016. Capocannoniere del girone I del torneo di Serie D 2015/16 con 21 reti,ha raggiunto la doppia cifra in termini di realizzazioni già 6 volte, quattro nelle ultime cinque stagioni ...

Catania : ???? Emanuele Catania al Catania: l’attaccante catanese ha sottoscritto un contratto annuale - PressFutura : L'attaccante arriva in rossazzurro dopo quattro stagioni a Siracusa - Sanfra1407 : Emanuele Catania al Catania: l’attaccante catanese ha sottoscritto un contratto annuale col Catania a Catania. -