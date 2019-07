Elite Dangerous | la spedizione che ha visto 13 000 giocatori viaggiare lungo la galassia

Elite Dangerous : grazie al supporto di community e sviluppatori un ragazzo di 15 anni ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita in completa gioia : Quella che state per leggere è la storia di Michael, un ragazzo inglese di 15 anni che per anni ha combattuto contro una terribile malattia e che è venuto a mancare il 22 maggio di quest'anno.Come riporta la lettera pubblicata all'interno di The Guardian, Michael è sempre stato un ragazzo con molte passioni, tra cui i videogiochi ambientati nello spazio. Il suo gioco preferito è stato Elite Dangerous ed era conosciuto nella community con il nome ...