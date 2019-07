Elena Santarelli contro l' hater che offende il figlio | Jack è bello e sano | felice

“Certe cose possono tornare” scrivono a Elena Santarelli - lei : “Jack è sano - ti augura tanta salute” : Elena Santerelli risponde al commento di un utente, presumibilmente un fake, che sotto il video di un allenamento le scrive: “Sempre a metterti in mostra. Goditi questi momenti perché certe cose possono tornare”. Perfetta la replica della showgirl: “Mio figlio è bello e sano, felice di non essere come te”.Continua a leggere

Elena Santarelli - lo sfogo : “Non hai le p. quando c’è mio marito” : Elena Santarelli, lo sfogo: “Non hai le p. quando c’è mio marito” Poche settimane fa Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno annunciato con gioia che il loro figlio Giacomo ce l’ha fatta: ha sconfitto il tumore. Una battaglia dura, fatta di momenti drammatici che tuttavia non hanno mai piegato una famiglia forte e […] L'articolo Elena Santarelli, lo sfogo: “Non hai le p. quando c’è mio ...

Vieri sorprende Elena Santarelli - la reazione di Costanza Caracciolo : Bobo Vieri sorprende Elena Santarelli, il gesto rende orgogliosa Costanza Caracciolo Un gesto nobile e sicuramente degno di nota ha fatto sì che oggi Elena Santarelli si esponesse in prima persona per ringraziare, tramite social, Bobo Vieri. L’ex calciatore, impegnato come ogni anno nell’organizzazione della Bobo Summer Cup (torneo di foot volley che porta il […] L'articolo Vieri sorprende Elena Santarelli, la reazione di ...

Elena Santarelli : "Ho voluto vedere il tumore di mio figlio. Così mi sono data pace" : “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, in fotografia. Una volta che l’ho visto mi sono data pace”. Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio in una intervista con Paola Perego a “Non Disturbare”, su Rai 1. Il bambino, che il 22 luglio compirà 10 anni, ha combattuto con un tumore cerebrale.Ora il peggio sembra passato, ma la showgirl è consapevole che in questi casi non si ...

Elena Santarelli : 'Ho regalato a mio figlio Giacomo un viaggio a New York' : Elena Santarelli è stata protagonista di un'intervista al programma intitolato "Non disturbare", condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai 1. La showgirl ha avuto modo di porre l'accento su molte tematiche e ha parlato del suo ruolo nel mondo dello spettacolo. La modella ha spiegato di essere rimasta infastidita dal fatto che, per molto tempo, sia stata etichettata come "la bionda bella" che non potesse essere anche intelligente. La ...

Elena Santarelli racconta il tumore di Giacomo e commuove : Elena Santarelli torna a raccontare la battaglia del figlio Giacomo contro il tumore in una lunga intervista a Paola Perego. Forte e coraggiosa, la showgirl negli ultimi anni ha combattuto una dura lotta contro il male che aveva colpito il figlio. La sua vita è cambiata per sempre quando i medici le hanno annunciato che Jack aveva un cancro al cervello. Da quel momento è iniziato un percorso di cura che ha richiesto grande coraggio e ...

Dobbiamo ancora vincere! Elena Santarelli torna a parlare della grave malattia del figlio : Ha affrontato con grande coraggio degli anni difficili, una malattia mostruosa e finalmente è tornata a sorridere. Elena Santarelli ora è più leggera, è serena, spensierata: suo figlio Giacomo ha sconfitto il tumore cerebrale e quest’anno può finalmente celebrare il suo compleanno di 10 anni “libero”. Quel tumore cerebrale maligno di Giacomo è entrato nelle loro vite in modo orribile sconvolgendo tutto l’equilibrio, tutta la serenità, tutto. ...

Elena Santarelli a Non disturbare parla di suo figlio : "Ho parlato a Giacomo della sua malattia" : Quest'anno compirà 10 anni e sempre quest'anno Giacomo Corradi, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, potrà festeggiare il suo compleanno senza il 'mostro', un tumore cerebrale maligno che ha sconvolto la vita della showgirl e del calciatore.Durante il primo appuntamento di Non disturbare la madre del ragazzino ha raccontato sensazioni e paure di un periodo non semplice da superare: E' come se si stesse giocando una partita di ...