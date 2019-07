El Shaarawy in Cina | diventa il calciatore italiano più pagato di sempre | i dettagli

El Shaarawy : le critiche al trasferimento in Cina sono solo ipocrisie senza senso : È notizia di queste ore il passaggio di Stephan El Shaarawy dalla Roma ai cinesi dello Shanghai Shenhua, un'operazione che porterà 16 milioni di euro (più eventuali 2 di bonus) nelle casse della società capitolina, ma soprattutto la sontuosa cifra di 40 milioni nel conto in banca dell'attaccante italiano. In contemporanea con l'ufficialità del trasferimento sono iniziate a piovere critiche molto forti sul giocatore, accusato di pensare più ai ...

El Shaarawy vola in Cina - il saluto del Faraone è speciale : “ringrazierò sempre i tifosi della Roma” : El Shaarawy saluta la Roma: le parole del Faraone dopo la decisione di iniziare un nuovo percorso in Cina El Shaarawy è pronto per una nuova avventura in Cina: il Faraone ha deciso di lasciare la Roma dopo tre stagioni e mezzo per iniziare un nuovo percorso in terra cinese con lo Shanghai Shenhua. “Ringrazierò sempre i tifosi della Roma per questi splendidi anni passati insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato con ...

Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto a dire sì alla Cina : ecco il possibile sostituto : Stephan El Shaarawy pronto a trasferirsi in Cina: 40 milioni in 3 anni al giocatore, 20 alla Roma. Per il sostituto il nome caldo è Brahimi Stephan El Shaarawy è pronto al trasferimento in Cina. L’offerta dello Shanghai Shenua è di quelle irrifiutabili anche per la Roma che, secondo la ‘Rosea’, avrebbe voluto trattenere il giocatore: circa 20 milioni nelle casse dei giallorossi, 40 in 3 anni al giocatore. L’ex Milan aveva chiesto un ...

Calciomercato Roma - Brahimi un obiettivo se El Shaarawy va in Cina : La Roma non si farà trovare impreparata nel caso in cui El Shaarawy dovesse scegliere la Cina: nel mirino Brahimi, arriverebbe a parametro zero.“powered by Goal”Stephan El Shaarawy è certamente uno dei grandi protagonisti di questa sessione estiva di Calciomercato. Il ‘Faraone’, come noto, è da tempo nel mirino dello Shanghai Shenhua e, sebbene fino a qualche giorno la sua intenzione sembrava quella di restare in Italia, oggi un suo ...

El Shaarawy se ne va in Cina : quanto prende di ingaggio? Ecco le cifre (da non credere) : Il no di Perisic (31), che aspetta un' offerta dalla Premier League, ha spinto lo Shanghai Shenhua a virare in modo deciso verso El Shaarawy (26). L' esterno della Roma, in scadenza di contratto nel 2020, si è visto recapitare due offerte: la prima, un quadriennale da 8 milioni a stagione, è stata i

