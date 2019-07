Eco | la moneta unica dell' Africa Occidentale nel 2020 | anche per superare il franco Cfa

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Quando alcuni politici italiani (Meloni, Di Battista) hanno affrontato la questione delCfa sono stati additati come sprovveduti e ignoranti da larga parte dei giornali e dei media. In realtà, però, le cose non sono così semplici. I cosiddetti movimenti panni, infatti, vedono a tutti gli effetti quellacome un mezzoa Francia per controllare ancora le proprie colonie di un tempo.per queste ragioni adesso la Comunità economica per gli Stati(Ecowas) ha annunciato che dalintrodurrà una propria: l'Eco. L'Eco, la primana Secondo le previsioni da gennaioentrerà in vigore l'Eco, la'Ecowas: la Comunità economica per gli Stati. Nella capitalea Nigeria, Abuja, lo scorso fine settimana è stato firmato il provvedimento da parte dei 15 Paesi membri. In ...

