Ecco la carne di pollo vegetale fatta in realtà coi piselli

(Di martedì 9 luglio 2019) (foto: Planted Chicken. Planted / ETH Zurich) Sembra, ma non è. La startup svizzera Planted, nata dall’ingegno di tre ricercatori del Politecnico di Zurigo, ha creato una simil-disemplicemente idratando e pressando la farina di. I giovani startupper, assicurano: non solo assomiglia visivamente al, ma ne ha anche il sapore. Insomma, nelle intenzioni dei suoi creatori il planted chicken è un prodotto alimentare rispettoso dell’ambiente e degli animali, in grado di soddisfare anche chi non vuole rinunciare al gusto e alla consistenza dellaL’idea cominciò a nascere nella mente di Lukas Böni, quando ancora era studente del Politecnico di Zurigo e studiava le rape. In particolare il giovane ricercatore aveva approfondito le caratteristiche delle proteine di rapa, che formano lunghi filamenti e possono assorbire ...

