Ecco delle splendide Nike ispirate al Nintendo 64

Continua il flusso lungo la rotta del Mediterraneo : Ecco gli sbarchi delle ultime ore : Mauro Indelicato A Pozzallo arrivata una motovedetta della Guardia di Finanza che ha soccorso migranti in gran parte provenienti dalla Tunisia, in navigazione verso Malta invece la Alan Kurdi con almeno 40 persone soccorse a bordo Gli sbarchi proseguono, anche se i numeri però parlano chiaro: si è ben lontani dalle emergenze incontrate tra il 2015 ed il 2017, così come dal flusso di migranti generato lungo la rotta libica e del ...

Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole : Ecco alcune delle sue feature : Anche Sony avrebbe deciso di tentare la fortuna con gli smartphone flessibili e starebbe lavorando ad un modello con display pieghevole con "Nautilus Design" L'articolo Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole: ecco alcune delle sue feature proviene da TuttoAndroid.

La vignetta del giorno - Ecco le "broken balls" delle ong : Fonte foto: cristiano soroLa vignetta del giorno - Ecco le "broken balls" delle ong 1Sezione: Cronache Tag: ong immigrazione Cristiano Soro

La salute del cuore dipende dall’alimentazione : Ecco quali sono i più grandi nemici delle arterie : Mangiare spesso fritti fa male al cuore: problemi alle arterie coronarie e dunque il rischio di infarto, sono più diffusi tra chi consuma abitualmente fritti rispetto a chi li mangia raramente. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition che ha preso in esame ben 154.663 persone monitorate per diversi anni. Lo studio è stato condotto da epidemiologi del centro ‘Massachusetts Veterans Epidemiology Research and ...

Suona il sax accanto al recinto delle mucche - la reazione degli animali è incredibile. Ecco cosa accade : Un pubblico bestiale per questo saxofonista alle prime armi. L’uomo si mette a strimpellare il suo strumento nei pressi un campo recintato, bastano poche note e da ogni dove accorrono le mucche attirate dal suono sprigionato dal sax L'articolo Suona il sax accanto al recinto delle mucche, la reazione degli animali è incredibile. Ecco cosa accade proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ecco le foto delle nozze di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi : Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono detti sì e giurarsi amore eterno hanno scelto come scenario la spiaggia di Maccarese in provincia di Roma al tramonto, dove hanno organizzato un white party con tanti amici vip, tra cui Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Antonella Elia. La sposa era raggiante con un abito dalla gonna ampia e dal bustino luccicante. Le nozze della Orlando sono state proprio come le ...

Migranti - blitz sull'accoglienza. Ecco la truffa delle "false onlus" : Luca Romano Perquisizioni della Finanza e 11 arresti a Lodi. Le accuse: associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato L'inchiesta si chiama: "Fake onlus". False onlus dell'accoglienza ai Migranti. La notizia arriva da Lodi, dove i finanzieri del comando provinciale locale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni ed un'ordinanza di custodia ...

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Serie A - Ecco i loghi delle competizioni per il 2019/20 : La Lega Serie A ha presentato oggi i loghi per le competizioni per la stagione 2019/20. Il rebranding era già stato annunciato lo scorso maggio, quando la Lega aveva reso noto il nuovo logo per il campionato. Nel nuovo logo, globale, moderno e iconico, sviluppato in collaborazione con l’agenzia Ragù Communication, la “A” rafforza la […] L'articolo Serie A, ecco i loghi delle competizioni per il 2019/20 è stato realizzato da Calcio e ...

Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità : Ecco come fare nel nostro video : ecco come abbiamo trasformato il best seller su Amazon Samsung Galaxy A40 in uno smartphone adorabile L'articolo Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità: ecco come fare nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

EuroBasket Women 2019 – Domani l’esordio delle azzurre : Ecco quando e dove vedere Italia-Turchia : EuroBasket Women 2019: Domani Italia-Turchia a Nis (ore 18.30), le sensazioni di coach Crespi Prende il via Domani l’EuroBasket Women 2019 della Nazionale Femminile. Le azzurre esordiscono a Nis (Serbia) contro la Turchia, primo impegno del girone C. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySport1HD e SkySportArenaHD a partire dalle 18.30. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. La ...

Allerta Caldo africano in arrivo : Ecco l’ELENCO delle città con “bollino rosso” fino al 28 giugno : Al via l’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna domani 6 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello ...

Step per una manicure facilissima e fai da de : Ecco come prendersi cura delle unghie anche a casa : Non è detto che per avere unghie sempre in ordine sia necessario spendere soldi per andare regolarmente dall’estetista, soprattutto se si è in cerca di qualcosa di semplice che non richieda lampade, gel o prodotti particolari. È infatti possibile farsi una manicure fai da te a casa in pochi, semplici Step, con pochi prodotti e velocemente, per avere mani sempre curate in ogni occasione. Scopriamo insieme come realizzare una manicure facilissima ...

Salame - allarme delle catene di supermercati : prodotto alla listeria - Ecco cosa non devi mangiare : Non mangiate quel Salame. Auchan e Simply, come riporta ilfattoalimentare.it, hanno infatti diffuso un avviso di richiamo relativo a un lotto di Salametto classico e Salame mignon del Salumifico Aliprandi. Richiamo dovuto alla presenza di listeria nel prodotto. I due salami coinvolti nel richiamo so