Drew Gulak si racconta a SportFair | “che emozione il titolo Cruiserweight Dream match?

(Di martedì 9 luglio 2019)siin un’intervista a. IlChampion della WWE commenta le sue sensazioni dopo la vittoria deldei pesi leggeri e regala una chicca sulche gli sarebbe piaciuto disputare Nell’immaginario comune, alla figura del wrestler si associa un omone alto e grosso, muscoloso, in grado di farti cambiare subito direzione se lo dovessi incontrare per strada. E ammettiamolo, trovarsi di fronte il Brock Lesnar o il Braun Strowman di turno non sarebbe proprio d’aiuto a sfatarne il luogo comune. I fan della WWE però sanno che non è così. Insieme alle superstar che fanno della forza bruta la loro arma principale, ce ne sono altre che regalano spettacolo danzando sulle corde, eseguendo voli acrobatici al di fuori del ring e spettacolari mosse aeree. Stiamo parlando dei cosiddetti ‘pesi leggeri’: atleti un po’ più minuti rispetto allo ...