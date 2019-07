Dress code a borsiste | ex magistrato Bellomo arrestato

blogo

(Di martedì 9 luglio 2019) Francesco, exbarese del Consiglio di Stato, è statoquesta mattina. Al docente e direttore scientifico di corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura viene contestato ilimposto alle allieve ma non solo.dovrà rispondere di maltrattamenti nei confronti di tree una ricercatrice e di estorsione aggravata ai danni di un’altra corsista. I pm di Bari accusano l’ex giudice di aver abusato del suo ruolo nella Scuola Giuridica Avanzata Diritto e Scienza con comportamenti sistematici di sopraffazione e intimidazione che sarebbero stati messi in atto ai danni delleai domiciliari, l'ordinanza di arrestoNell’ordinanza di arresto si legge che ledella scuola di formazione dovevano "attenersi ad unsuddiviso in classico per gli eventi burocratici, intermedio ...

Agenzia_Ansa : Arrestato #Bellomo, ex giudice del dress code a borsiste - Corriere : Arrestato Bellomo, l’ex giudice che imponeva tacchi a spillo e minigonne. Minacciò anche Conte - TgLa7 : Custodia cautelare per Bellomo, il giudice del dress code per l'accesso in magistrature delle ragazze -