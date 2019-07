Donna investita mentre parla al cellulare | per l' 80% la colpa è sua

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Francesca Bernasconi Il giudice ha stabilito che la vittima non ha osservato le norme di prudenza. L'incidente risale al 2010 Srava attraversando la strada,guardava lo schermo del. E proprio in quel momento,stava per salire su n autobus, una macchina l'ha. Ma la, in questo caso non è tutta del conducente dell'auto. Lo ha stabilito, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale di Treste, che è stato chiamato a giudicare un caso del 2010. Il giudice ha analizzato i fatti: la vittima dell'incidente avrebbe attraversato la strada,va ale non avrebbe controllato che entrampe le carreggiate fossero libere prima di passare da una parte all'altra. In questo modo avrebbe agito "in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza". Di conseguenza, l'autista della macchina non può ...

