Domenica In e prima serata | Mara Venier alla sfida impossibile | contro chi la schierano

"Un passo dal cielo 4" – Prima puntata di Domenica 7 luglio 2019 – Anticipazioni e trama. : Un passo dal cielo è la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell'ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. In attesa della quinta serie, al via da

Programmi TV di stasera - Domenica 7 luglio 2019. Su Canale 5 in prima tv Vittoria e Abdul : Vittoria e Abdul Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini del 2016, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales, Fedez. Prodotta in Italia. Trama: A San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri, e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il

Mara Venier e Rai contratto firmato fra Domenica in - La porta dei sogni e Radio 2 (Anteprima Blogo) : E' arrivato l'accordo fra Mara Venier e la Rai. La conduttrice veneta ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro anno. Vediamo insieme quali saranno gli impegni che la conduttrice di Domenica in avrà con la televisione di Stato nella prossima stagione televisiva.Si tratta di un impegno che la vedrà in campo non solo in televisione. La grande novità riguarderà infatti anche la Radio come accennato dal

Mara Venier sbarca in Radio e torna con Domenica In e un nuovo show in prima serata : Mara Venier, contratto firmato con la Rai: Domenica In, un nuovo show e anche la Radio Mara Venier ufficialmente confermata per un altro anno in casa Rai. I sempre più numerosi fan di Zia Mara possono gioire. Infatti la conduttrice ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro intero

Un passo dal cielo 4 - la prima puntata in replica Domenica 7 luglio : anticipazioni trama : domenica 7 luglio alle 21.25, su Rai1 in prima serata, ricomincia in replica la quarta stagione della fiction Un passo dal cielo, l'ultima andata in onda, in attesa della nuova, la numero cinque, ancora in lavorazione. È la prima stagione che vede Daniele Liotti nel ruolo principale dopo che ha ereditato il centro narrativo della serie da Terence Hill, quando il protagonista di Don Matteo ha deciso di ridurre i suoi impegni di set (ma pare

Inter - Domenica la prima conferenza stampa di Conte : L'Inter è pronta a ripartire per la nuova stagione: domenica infatti è prevista la prima conferenza stampa ufficiale per il nuovo tecnico Antonio Conte, come reso noto dal club nerazzurro. "Sta per iniziare ufficialmente la nuova stagione nerazzurra, che prenderà il via lunedì 8 luglio con il ritiro della prima Squadra a Lugano. domenica 7 luglio

La prima volta addio - la Rai cancella Cristina Parodi : al suo posto alla Domenica Francesca Fialdini : I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva non sono ancora ufficiali, ma una cosa è certa: a Viale Mazzini è in atto un vero e proprio terremoto sul fronte delle conduzioni. Francesca Fialdini prenderà il posto di Cristina Parodi nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1.

Storie Maledette - speciale appuntamento Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata su Rai 3 : Anticipazioni sulla puntata speciale di Storie Maledette che andrà in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata su Rai 3

Rai1 - la Domenica in prima serata la fiction : ecco quali nell'autunno 2019 (Anteprima Blogo) : È notizia di oggi (fonte: il settimanale Chi) lo spostamento di Live - Non è la d'Urso dal mercoledì alla domenica (per lasciare la serata libera alla Champions League?). La conduttrice si troverà di fronte competitor sulla carta molto forti: su Rai2 ci sarà Fabio Fazio con Che tempo che fa, su La7 dovrebbe esserci Non è l'Arena di Massimo Giletti (che non ha ancora annunciato le sue intenzioni per il futuro, è in scadenza di contratto con

BOOM! Rai - autunno 2019 : Mara Venier torna a Domenica In e approda in prima serata durante le strenne : Mara Venier Sembra fatta ma ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare. Mara Venier, complici gli ottimi risultati della sua Domenica In nella stagione appena conclusa, tornerà al timone del contenitore festivo di Rai 1 anche nella stagione 2019/2020. Si discute -pare- soltanto della durata: il direttore di Rai 1 vorrebbe che lo show tornasse alla durata tradizionale (con chiusura alle 18.45), mentre la Venier vorrebbe mantenere lo status quo,

Meteo - prima Domenica d'Estate di caldo estremo al Sud : +43°C in Sicilia - afa pazzesca [DATI] : Le condizioni Meteo in Italia sono nettamente migliorate dopo i fenomeni estremi di ieri: in Emilia Romagna è tornato a splendere il sole e fa di nuovo caldo, Bologna e Modena sono schizzate a +30°C dopo il freddo che ieri sera ha seguito la furiosa grandinata facendo crollare le temperature fino a +15°C. Complessivamente oltre 50 persone sono rimaste ferite per la grandine, ma adesso stanno tutti bene e nessuno è ricoverato. Al Sud, invece, fa

Meteo Italia - nella prima Domenica d'estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l'ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l'Aeronautica Militare, la pressione e' nuovamente in aumento su tutta l'Italia ma oggi permarranno condizioni di