Dolunay | episodio 9 luglio | l' Aslan e Nazli vanno alla ricerca di Bulut

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Nuovi episodi in compagnia della soap opera "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che va in onda tutti i giorni della settimana ottenendo un riscontro positivo del pubblico. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso di martedì 9svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di. Quest'ultima perderà la felicità per via della presenza ostacolante nella sua vita della sorella. Le tensioni avvertite daper via del comportamento della sorella Asuman ha costretto l'ad affrontare una situazione più complessa del previsto in quanto ha fatto arrivare al giudice delle foto compromettenti sul conto di Ferit. La chef si dimostrerà adirata nei confronti della donna che ha fotografato l'e gli ha impedito di poter occuparsi del piccoloin quanto il giudice ha preferito dare la fiducia a Hakan e Demet.non sarà in grado di mantenere il controllo della ...

elenac_91 : Ho appena guardato episodio S01E18 di Full Moon (2017)! #dolunay #tvtime - doxAudrey : 18-Qs scena completa non fa parte di nessun episodio...è stata postata da chi curava il montaggio solo su youtube c… - elenac_91 : Ho appena guardato episodio S01E17 di Full Moon (2017)! #dolunay #tvtime -