DIETRO LE QUINTE 15 giorni per scoprire il ' doppio gioco' di Salvini

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi - Putin e il fantasma di Salvini e Toti : L'incontro ha rischiato di saltare tra Putin e il Cavaliere ha fatto infuriare Berlusconi che vede il suo potere messo a rischio da Salvini e Toti.

DIETRO LE QUINTE/ Putin - Casaleggio - l'Ue e quella voglia di voto anticipato : L'Italia è stata bastonata nel giro delle nomine Ue. E Davide Casaleggio ritiene sia meglio riportare al M5s all'opposizione: dopo un voto anticipato

Sergio Mattarella - DIETRO le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

DIETRO le quinte del summit Zingaretti-Conte : “Ma cosa facciamo con i boscimani?” : Il confronto tra il premier Conte e il segretario Zingaretti si è svolto come segue. E’ stato molto completo al di là di come ognuno di noi la pensi. L’argomento era “Immigrazione (e conseguenze)”. Zingaretti: “Mi chiedo come lei prof. Conte possa guidare un governo dove il ministro Salvini tiene

DIETRO LE QUINTE/ Sea Watch - Ilva e Atlantia preparano l'uscita di scena di M5s : Negli ultimi giorni si stanno susseguendo notizie vere e fatti mediatici che non lasciano ben sperare per il futuro dell'Italia

Temptation Island - indiscrezione : chi ci lavora DIETRO le quinte - macchina mostruosa per Canale 5 : Il montaggio, i testi, la scelta del cast, le musiche azzeccatissime, le tresche. Temptation Island è un programma leggero ma il lavoro che c'è dietro le quinte è mostruoso. E il risultato si vede eccome. Su Twitter viene sottolineata la mole degli autori nella trasmissione prodotta da Maria De Fili

DIETRO LE QUINTE/ Salvini-Mattarella - due obiettivi e una corsa contro il tempo : Salvini prende tempo sapendo che in caso di crisi Mattarella tenterebbe, con successo, di formare un governo tecnico. A luglio invece sarebbe tardi

All together now - tutti commossi per Veronica Liberati. Ed ecco cosa accade DIETRO le quinte alla ragazza prodigio : Standing ovation per Veronica Liberati, la ragazza di 23 anni che ieri sera ha stregato i giudici di All together Now con una meravigliosa canzone di Mia Martini: “E non finisce mica il cielo”. E se pensate di averla rivista da qualche parte quel volto dolcissimo, sappiate che per Veronica non è l’esordio in tv. L’ex bambina di “Ti lascio una canzone” è però famosa per aver partecipato ad Amici nel corso dell’ultima stagione – sfidò Giordana ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Berlusconi per usare Toti contro Salvini : La nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti a coordinatori di FI è l'ultimo tentativo, per ora, di Berlusconi di essere determinante

DIETRO LE QUINTE/ Il silenzio - Made in Usa - di Salvini che preoccupa il Colle e l'Ue : Palazzo Chigi ha spedito la lettera di in risposta alla procedura di infrazione. Oggi Conte sarà al Consiglio europeo. Con DIETRO l'ombra di Salvini

DIETRO LE QUINTE/ Stop alle correnti : l'idea di Zingaretti per non finire come Renzi : Non è Zingaretti ad aver messo alle porte i Renziani: sono stati loro a non voler entrare nella nuova segreteria Pd. E adesso nel mirino ci sono le correnti

Amici - Irama e Stash DIETRO le quinte dei nuovi provini : la dichiarazione d'amore fa impazzire le fan : Certo, la stagione di Amici è terminata. Ma il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non va mai in vacanza, tanto che sono già iniziati i provini per la prossima stagione, presenti Stash e Irama, ex concorrenti del programma e molto Amici anche fuori dalla tv. Tra loro due l'affetto è

Moretti sul set - i DIETRO le quinte del nuovo film “Tre piani” : Anche un regista schivo e riservato come Nanni Moretti si arrende ai social network: sul profilo Instagram #sachercinema sono state postate quattro clip dei dietro le quinte del suo nuovo film, "Tre piani", in uscita nel 2020. Nell'adattamento cinematografico del romanzo di Eshkol Nevo ci sono, fra gli altri, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini. Buy interpreta la vedova Dora, giudice in pensione che cerca di ...

DIETRO LE QUINTE/ Se - anche - a Salvini conviene il governo tecnico : La realizzazione della flat tax divide Tria e Salvini. Questa volta la Ue dirà no. A quel punto Salvini rottamerà il governo