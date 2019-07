Desirée Maldera annuncia il sesso e il nome del secondogenito | È una femmina | si

blogo

(Di martedì 9 luglio 2019)è in attesa del, come giàto precedentemente in questo post dello scorso giugno. Dopo la nascita di Giancarlo, avvenuta appena sette mesi fa, l'ex-tentatrice di Temptation Island è pronta a dare alla luce un altro bebè insieme al compagno Valerio Rampezzotti. Ad un mese dalla lieta notizia, su Instagram l'influencer ha reso pubblico ile ildel nascituro: Ginca avrà una sorellina:e si chiamerà Blu! Laha commentato l'annuncio con una didascalia che non ha tradito la vena ironica che accompagna tutti i suoi interventi sui social, generando grande ilarità tra i commenti: "Sono stata coatta a vestire il maschio pensa ora. Vi mostrerò il vero trash!" ha detto l'ex protagonista del reality show di Canale 5, che ha scelto per la figlia unmolto particolare, simile a quello che la cantante Beyoncé adottò per la figlia. ...

cremino01 : Io non seguo nessuna influencer su Instagram. Le uniche sono Desiree Maldera e Ilary Blasi. Stop. Se alcune diventa… - carmenFashionCr : Desirée Maldera annuncia: il secondo figlio è femmina, svelato il nome - franbellino : ‘Temptation Island’, Desirèe Maldera svela sesso e nome del bebè in arrivo (e non risparmia una frecciatina agli ha… -