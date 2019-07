Del Genio a Kiss Kiss Napoli | “Intrigante la scelta Elmas | é uno che puó essere la

Nicolò Scalfi - il vero talento Del campione di ‘Caduta Libera’ : “Sei un genio” : Il 24 ottobre 2018 un ragazzo di nome Nicolò Scalfi si presenta nello studio di Caduta Libera, game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ha 20 anni, è nato a Brescia e studia Design al Politecnico di Milano. Nessuno avrebbe immaginato che dietro questo giovanissimo studente si celasse il nuovo campione del programma. Per tre mesi e ottantotto puntate, Nicolò mantiene il titolo di campione indiscusso di Caduta Libera. Il suo montepremi ...

L’Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli - le attrici Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio all’inaugurazione (video) : Dal 6 luglio scorso si possono scoprire ed ammirare immagini inedite dal dietro le quinte della serie Rai, con L'Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli: si intitola L'Amica Geniale. Visioni dal Set, l'esposizione delle fotografie di Eduardo Castaldo, il celebre e pluripremiato fotoreporter che è stato fotografo di scena ufficiale sul set della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. La mostra è ...

Del Genio : “Non esageriamo - non è il Napoli la squadra favorita per il titolo” : Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle squadre favorite per il titolo. Le sue parole : “Il Napoli non è la favorita suola carta ma è altamente competitiva come negli ultimi anni. Questo ruolo di anti-Juve lo merita per quanto fatto. Il Napoli si sta attrezzando per fare la guerra alla Juventus, poi la palla passerà al campo, i tifosi devono stare tranquilli sará un Napoli fortissimo. É da pazzi ...

Leonardo da Vinci : il mistero sulla Battaglia di Anghiari a 500 anni dalla morte Del genio : Un fitto mistero circonda da sempre la "Battaglia di Anghiari" di Leonardo da Vinci. Un quadro incompiuto a cui lavorò il Maestro tra il 1503 e il 1504 e che, successivamente, fu completato dal Vasari. In occasione del Palio della Vittoria di Anghiari si correrà proprio in omaggio al pittore fiorentino e alla sua rappresentazione della Battaglia.Continua a leggere

Ettore Majorana tra scienza e cinema - il caso Del celebre fisico catanese avvolto nel mistero : “Genio alla pari di Newton e Galilei” : La fama e la grandezza di Ettore Majorana come scienziato affascinano ancora quanti sono appassionati di fisica e scienza, così come la sua scomparsa avvolta nel mistero. A distanza di 81 anni, è ancora vivo il caso del 31enne fisico siciliano, noto per le sue intuizioni geniali nel campo della fisica teorica. La sua vita breve ma intensa è stata al centro del convegno dal titolo “Ettore Majorana: scienza, cinema e innovazione” ai ...

Perché l'Occidente non è più la patria Del genio : Francesco Alberoni Senza futuro e spirito creativo non nascono arte e scienza. Serve tornare alle radici Ci sono dei luoghi in cui, per un certo periodo, fioriscono i geni, in seguito torna la mediocrità. Atene fra il 500 e il 300 a. C. ospitava figure come Socrate, Platone e Aristotele, poi nulla. L'Italia ha avuto lo splendore del Rinascimento. Alla fine del secolo a Vienna c'erano Freud, Klimt, Mahler, poi il deserto. In Francia ...

Elton John ha ricevuto la Legion D’Honneur dalla Francia - Macron : “Genio Della melodia” : Durante una cerimonia all'Eliseo di Parigi, Elton John ha ricevuto la Legion D'Honneur, il più alto riconoscimento civile dello Stato francese. Il presidente Emmanuel Macron, nel conferire il prestigioso titolo al cantautore 72enne britannico, lo ha definito "genio della melodia" e lo ha riconosciuto come uno dei primi insigniti del mondo LGBT. Il titolo gli è stato conferito a seguito dell'opera della Elton John's AIDS Foundation, da sempre in ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia su Eugenio : “Sto aspettando…” : Eugenio Colombo di Uomini e Donne si sposa? Francesca: “Deve darsi una mossa” Uomini e Donne ha il merito di aver fatto nascere l’amore tra numerose coppie. Qualche esempio? Quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due sono fidanzati da ben sei anni e hanno messo al mondo due bambini, Brando e Zeno, ma le nozze sembrano ancora lontane. Francesca Del Taglia, recentemente intervistata dal magazine della ...

La reazione di Del Genio alle parole di Sarri : “Non ci credo! Non può essere lui - ma il fratello gemello…” : Paolo Del Genio incredulo commenta la presentazione di Sarri Paolo Del Genio, di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Radio Goal” per commentare la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla Juventus. Ecco la sua reazione alle parole di Sarri: “Non mi dite che quello che si è presentato alla Juventus è Maurizio Sarri. Non ci credo. Non può essere l’allenatore che abbiamo visto a Napoli per tre anni. Io ...

Milano celebra Leonardo per i cinquecento anni dalla morte Del Genio : Per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Milano gli rende i dovuti onori con una serie di manifestazioni e mostre che si dipaneranno per tutto il 2019. Leonardo visse a Milano dal 1482 al 1499 e in questi anni, grazie al suo ingegno e al' incoraggiamento e sostegno del Duca di Milano, realizzo molte delle sue mirabili opere e progetti arricchendo la città con capolavori di valore inestimabile e di fama internazionale. Le ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Il regista? Forse non si sono accorti che in campo c’è chi svolge questo compito” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal esprimendosi sui compiti di Allan a centrocampo e sui talenti della primavera : “Primavera? C’è un ragazzo molto interessante nella primavera azzurra, Zedadka, che però non è ancora pronto per essere considerato uno da prima squadra. Può migliorare ma deve farsi le ossa, ci sono lui e Gaetano che sono talenti ma non sono ancora ...

Motori – Alibaba inserirà il suo “Genio” all’interno Delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli a mio avviso ha un solo incedibile” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, é intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendosi su un giocatore azzurro che ritiene incedibile: “Vado semplice e dico Koulibaly, fa un lavoro mostruoso ed è difficilissimo trovare un giocatore di quel livello nel suo ruolo. Chiaro che è io ne riterrei 14-15 incedibili”. Leggi anche : Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj, alternativa ad Arias. Può ...

Upas - trame al 21 giugno : Diego è certo Della relazione tra Beatrice ed Eugenio : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno svelano nuovi momenti di tensione all'interno della famiglia Giordano. Michele sarà chiamato a risolvere la questione con Mimmo e si renderà conto di essere finito nel mirino del ragazzo. ll marito di Silvia ha intenzione di impegnarsi in prima persona per spingere il ...