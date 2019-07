De Ligt Juventus | promessi sposi | Juve e Ajax sempre più vicini

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

Raiola : 'De Ligt ha l'intesa con la Juventus' : La Juventus inizierà ufficialmente la preparazione estiva il 10 luglio, la rosa bianconera dopo le visite mediche si radunerà alla Continassa e successivamente si trasferirà in Asia per la tourneé che la vedrà impegnata in match importanti di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera, dopo le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon e Demiral, continua a lavorare sul mercato, con l'idea di concretizzare ...

Juventus - Kean all'Ajax per arrivare a De Ligt (RUMORS) : La Juventus è pronta ad iniziare la sua preparazione estiva alla Continassa, in attesa di partire per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in match importanti dell'International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'idea di allestire una rosa competitiva per la Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Dopo aver definito ed ufficializzato importanti acquisti come quelli di ...

Ceccarini : 'Icardi - Juventus può chiudersi a fine agosto - si attende arrivo di De Ligt' : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e proprio per il difensore olandese si attenderebbe solo l'intesa economica fra Ajax e Juventus. Come sottolinea il direttore di TMW Radio Ceccarini, ci sarebbe ancora distanza fra le due società ma a breve si potrebbe arrivare ad una concretizzazione della ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

De Ligt Juventus - accordo totale : Ajax e Juve trattano gli ultimi dettagli : DE Ligt Juventus – La Juventus vuole Matthijs De Ligt. Matthijs De Ligt vuole la Juventus. Scelta reciproca, chiara e definitiva. Spalleggiata dalle parole rilasciate nelle ultime ore dall’agente del centrale olandese, Mino Raiola, al Telegraaf. Frasi inequivocabili: l’attuale capitano dei lancieri ha un’intesa totale con la Signora e, ora, tocca ai due club stringersi la mano. Ma senza fretta, da sempre […] More

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

Raiola : 'De Ligt spera che Juventus e Ajax trovino rapidamente un'intesa' : Mino Raiola ha rotto il silenzio e ora ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Matthijs De Ligt. L'agente ha confermato che il suo assistito ha un accordo con la Juventus. Dunque De Ligt ha scelto di trasferirsi a Torino e ora aspetta che i due club trovino un accordo. Raiola ha parlato al 'De Telegraaf' sottolineando che De Ligt si presenterà al ritiro dell'Ajax: "Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’intesa ...

Venerato : 'Juventus-de Ligt - intesa totale con Raiola e con il giocatore' : Gli argomenti principali di calciomercato in questo inizio luglio riguardano soprattutto la Juventus: dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, i tifosi bianconeri aspettano l'arrivo di de Ligt, ritenuto dai principali addetti ai lavori l'acquisto in grado di garantire l'ulteriore salto di qualità della squadra in Champions League. Probabilmente però il mercato della società torinese non si fermerà al difensore ...

De Ligt alla Juventus - Raiola conferma : “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax” : Al ‘De Telegraaf’ Raiola ha confermato che De Ligt e l’Ajax avevano un accordo dall’anno scorso, per far partire il ragazzo a fronte di 50 milioni.“powered by Goal”La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di Matthijs De Ligt è entrata nel vivo. Parola di Mino Raiola, che ha annunciato in modo pubblico la trattativa e l’importante accordo risalente ad un anno fa tra la società olandese e lo stesso ...

Calciomercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...