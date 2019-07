Danilo Toninelli | rimpasto e addio alle Infrastrutture | ecco chi vogliono i grillini al

Danilo Toninelli e l'Anas regalano milioni a Vito Bonsignore per un'autostrada inutile : È la Ragusa-Catania: il politico e banchiere Bonsignore riceverà decine di milioni dal governo per un'infrastruttura che non serve. Si divideranno l'indennizzo anche il gruppo Mantovani, quello del Mose, e la Tecnis, coinvolta nell'inchiesta sulla Dama Nera. Ecco i documenti dello scandalo che finirà a carico del contribuente La nuova Anas promessa da Danilo Toninelli e dai 5 Stelle si è persa per strada "

Danilo Toninelli - il sindaco di Venezia : "Quanto successo tra la nave da crociera e lo yacht è colpa sua" : Il sindaco di Venezia se la prende con il ministro Danilo Toninelli per quanto accaduto domenica 7 luglio, quando una nave da crociera ha sfiorato uno yacht in Laguna: "La responsabilità maggiore di quanto è accaduto domenica e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi

Tav - Danilo Toninelli : "Non c'è nessun bando". Viene smentito subito da tutti : Un Danilo Toninelli come spesso accade in confusione totale sulla Tav. Tutto nasce dalle parole di Iveta Radicova, coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, che a margine di un convegno all'Unione industriale di Torino ha spiegato: "Il risultato dell'appuntamento di ieri a Parigi è chiaro: il proget

La nuova Anas promessa da Danilo Toninelli e dai 5 Stelle si è persa per strada : Nella mega azienda di stato i grillini volevano cambiare tutto. Un anno dopo invece comandano sempre i soliti potenti. A spese dei cittadini. E alla vecchia guardia è subentrata una ancora più vecchia Il Movimento 5 Stelle si prende l'Anas: ecco cosa succede adesso" Danilo Toninelli, un ministro contro tutti (e soprattutto contro se stesso) "

Danilo Toninelli - il piano di Matteo Salvini : due sottosegretari per azzerare il ministro grillino : Nel mirino di Matteo Salvini c'è sempre Danilo Toninelli, il ministro grillino alle Infrastrutture. Luigi Di Maio, però, ora sembra non voler cedere sul rimpasto. Ragione per la quale il ministro dell'Interno starebbe pensando a un cambio di strategia, a una via per commissariare il titolare del dic

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : autostrade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Danilo Toninelli - accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il ministro salta a giorni : Il più improbabile dei ministri del governo gialloverde, Danilo Toninelli, avrebbe le ore contate. Dopo settimane, anzi mesi, di voci circa la sua cacciata, potremmo essere arrivati al dunque. L'accelerazione, come è noto, è avvenuta dopo il voto alle Europee che ha segnato il ribaltamento dei rappo

Danilo Toninelli nervosissimo : "La poltrona? Me ne frego". Ma non gli crede nessuno : Nel convulso post-elezioni Europee, nei giorni più difficili del governo gialloverde, mentre Giuseppe Conte prova a richiamare all'ordine Lega e M5s dicendosi pronto anche alle dimissioni, si continua a parlare del ministero delle Infrastrutture. Non soltanto perché in quel dicastero si giocherà una

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Grandi navi - question time con il ministro Danilo Toninelli. Segui la diretta dalla Camera : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a interrogazioni sule iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle Grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera“. Segui la diretta Incidente Venezia, procura apre fascicolo: indagato comandante. Salvini: ...

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5S al governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...

Venezia - Matteo Salvini furibondo con Danilo Toninelli : "Si poteva evitare. Sono stufo dei no dei 5 Stelle" : L'incidente di Venezia si doveva e poteva evitare. "Mi risulta che una soluzione fosse stata trovata e condivisa", tuona Matteo Salvini durante un comizio a Tivoli, dopo aver appreso la notizia: "Mi risulta che qualcuno aveva messo intorno a un tavolo tutti, predisponendo una soluzione che prevedeva

Edoardo Rixi - testimonianza-choc su Danilo Toninelli dopo le dimissioni : "Impossibile lavorare con lui" : dopo la condanna a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette "spese pazze" in Liguria, sono arrivate le dimissioni di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture. Passo indietro accettato da Matteo Salvini, il quale si è comunque detto certo dell'innocenza del leghista: "Condannato senza prove", ha tagli