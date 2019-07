“Da svenire!” Il seno di Francesca Cipriani è incontenibile | la foto è bollente

caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019) Se pensate all’eccesso, alla stravaganza, all’esagerazione, la prima immagine che vi viene in mente è senza dubbio quella di. Ilpiù famoso della televisione italiana. E da qualche anno anche dell’internet tricolore. La showgirl infatti, che ha sempre abituato i fans e gli spettatori ad un decolté clamoroso e a scatti in diretta ai limiti del trash, ha pubblicato alcunesu Instagram che hanno mandato in tilt cellulari e computer. Vi state chiedendo perché? Ovviamente per il suo fisico da paura. In cui non tutto però è merito di madre natura, lo sappiamo. Ma in fondo poco importa: le sue curve infatti sono una vera e propria calamita per like e condivisioni. Il profilo diè stato infatti invaso da tantissimi commenti. Qualcuno avvisa: “Eh ma così ci fai. Altri invece ne tessono gli elogi: “Sei bella fuori e dentro”, “Sei dolce e ...

