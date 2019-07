Domenica super bollente! Il se** di Francesca Cipriani è incontenibile

(Di martedì 9 luglio 2019) Se pensate all’eccesso, alla stravaganza, all’esagerazione, la prima immagine che vi viene in mente è senza dubbio quella di. Il seno più famoso della televisione italiana. E da qualche anno anche dell’internet tricolore. La showgirl infatti, che ha sempre abituato i fans e gli spettatori ad un decolté clamoroso e a scatti in diretta ai limiti del trash, ha pubblicato alcune foto su Instagram che hanno mandato in tilt cellulari e computer.Vi state chiedendo perché? Ovviamente per il suo fisico da paura. In cui non tutto però è merito di madre natura, lo sappiamo. Ma in fondo poco importa: le sue curve infatti sono una vera e propria calamita per like e condivisioni. Il profilo diè stato infatti invaso da tantissimi commenti. Qualcuno avvisa: “Eh ma così ci fai svenire!”. Altri invece ne tessono gli elogi: “Sei bella fuori e dentro”, “Sei dolce e sensibile”. Altri invece avanzano una richiesta: “Ti vogliamo come Madre Natura a Ciao Darwin”.Originaria di Popoli, ma cresciuta a Sulmona,ha iniziato a calcare la scena televisiva dal 2005, nella piccola emittente della Valle Peligna, Onda Tv. La notorietà arriva nel 2006, quando partecipa al Grande Fratello. È dopo questa esperienza che le si aprono le porte degli studi nazionali come ospite e opinionista. Ma non solo, anche come co-conduttrice e attrice di serie tv. Famosissimi, inoltre, i suoi calendari sexy, che hanno fatto il giro d’Italia e hanno fatto innamorare centinaia di uomini. Che ora resteranno a bocca aperta davanti agli ultimi scatti di Instagram.