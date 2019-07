Da La Strada di Casa 2 a La Vita Promessa 2 e I Medici 3 | i grandi ritorni annunciati dai

Bombola del gas va in fiamme - casalinga la lancia in Strada dal secondo piano : rischiata la strage : Una donna ha lanciato una Bombola dal secondo piano del balcone della propria casa, dopo essersi accorta che la stessa stava prendendo fuoco. E’ successo in via Metastasio, nel quartiere Margi, alla periferia di Gela. La casalinga, nel panico, ha pensato bene di lanciare la Bombola, la quale, ancora in fiamme, è finita sull’asfalto di via Paladino. Solo per un caso fortuito non è esplosa. Per fortuna, inoltre, in quel momento non ...

Santhià - finisce fuori Strada con l’auto : Stefano muore a 26 anni mentre torna a casa : Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni di Santhià, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito fuori strada. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Chris Froome lascia l’ospedale - ma la Strada per tornare in forma è tutta in salita : “non posso ancora rientrare a casa - ma…” : Froome lascia l’ospedale ad una settimana circa dalla terribile caduta al Giro del Delfinato: adesso inizia il lungo periodo di riabilitazione E’ passata quasi una settimana dalla terribile caduta di Chris Froome, nella ricognizione della cronometro individuale del Giro del Delfinato. Il ciclista britannico è stato immediatamente trasportato in ospedale per le gravi conseguenze riportante nell’incidente, è stato operato ...

Palermo - aggressione in Strada : disabile massacrato di botte e lasciato morto sotto casa : La vittima è il 41enne Nunzio Agnello che abitava a pochi passi dal luogo del ritrovamento del suo cadavere. A fare la macabra scoperta è stato il fratello che non riusciva più a mettersi in contatto con lui da diverse ore. La vittima pare avesse avuto un telefonata prima di uscire di casa a piedi.

Napoli - Noemi ferita in Strada dal sicario : la bimba dimessa dall'ospedale - torna a casa : Noemi, la bambina di quattro anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato l'ospedale Santobono ed è tornata a casa a Poggioreale, poco distante da...

Picchiato in Strada ma salvato e curato - il cane Gaetano cerca casa : “Non lasciamolo in un box” : Picchiato e ferito in strada, avrebbe fatto una brutta fine se in suo aiuto non fossero accorsi alcuni volontari che lo hanno raccolto mentre tutti lo allontanavano e lo hanno curato riportandolo in perfetta forma. Ora Gaetano, così come è stato ribattezzo il cane, è alla disperata ricerca di una casa e di una nuova famiglia che possa accoglierlo e dargli quell'amore che gli manca rinchiuso tutti giorni in un box in un canile. Per questo da ...

Morgan disperato : la sua casa all’asta. “Dormirò per Strada - come un cane” : Morgan è nei guai. La casa del cantante e giudice di ‘The Voice of Italy’ è stata pignorata e messa all’asta. Avrebbe dovuto lasciare l’abitazione lo scorso 30 aprile, ma la data è slittata al 5 giugno. Data definitiva: tra una settimana circa Morgan non avrà più un tetto e in un’intervista a Libero ha detto di essere pronto a dormire per strada, davanti a casa sua. “La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca ...

Morgan finisce nei guai - gli stanno pignorando la casa : 'Andrò in mezzo alla Strada' : Ogni martedì sera lo vediamo nelle vesti di giudice e coach della nuova edizione di The Voice of Italy in onda su Rai 2 ma in queste settimane Morgan sta attraversando un momento decisamente molto difficile dal punto di vista economico così come ha raccontato lui stesso nel corso di una nuova intervista che ha rilasciato al quotidiano Libero. L'abitazione del cantante e musicista, infatti, è stata pignorata e messa all'asta. Morgan avrebbe ...

Alessio Boni da Enrico Piaggio a La Strada di Casa e La Compagnia del cigno : l’attore protagonista della nuova stagione Rai : Se in questa stagione televisiva che si è appena conclusa abbiamo avuto modo di vedere Lino Guanciale ovunque, o quasi, sembra che nella prossima sarà Alessio Boni protagonista indiscusso in Rai. L'attore sta lavorando sodo in queste settimane districandosi tra cinema e tv e i suoi fan avranno modo di ritrovarlo già dal prossimo autunno sulla rete ammiraglia della televisione pubblica e non solo. Nelle scorse settimane, Alessio Boni è stato ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...