Da Il fu Mattia Bazar ai 7 Colli di New York | tutti gli “orrori” della Maturità

(Di martedì 9 luglio 2019) Strafalcioni, errori, in molti casi proprio orrori, pronunciati e scritti dai maturandi durante le prove e spifferati dai loro compagni di classe. Ma non solo. E sì, perché anche i docenti a volte sbagliano. E Skuola.net ha raccontato le “cadute” più clamorose. Ma andiamo con ordine, perché la lista è davvero interessante. Diciamo subito che nessuna materia è stata risparmiata: a partire dalla letteratura, italiana e internazionale, evergreen di tutte le compilation di scivoloni che si rispettino. Il buon Gabriele D’Annunzio, per qualcuno è stato uno dei primi “estetisti” d’Italia; al povero Giovanni Verga, viene tolta la paternità dei Malavoglia e viene data a Italo Svevo. Ce n’è anche per l’amatissimo Luigi Pirandello, il cui celebre Il fuPascal è diventato Il fu Matia. E per Dante che viene definito come uno dei più noti ebrei italiani. Anche in storia i maturandi si ...

KalosCali : Tutti a criticare perché qualche studente all’esame di maturità avrebbe scritto “il fu Mattia Bazar”. Comunico a tu… - giusti52 : Dai test effettuati durante la maturita', giovani, che possono guidare, votare, avere un passaporto hanno risposto.… - sadape54 : RT @LucillaMasini: Maturità 2019, tra gli strafalcioni 'Il fu Mattia Bazar'. Ma si può? E comunque io ho preferito il romanzo 'Uno, nessuno… -