Creme solari | Altroconsumo ha chiesto il ritiro di due note marche per bambini | alto

(Di martedì 9 luglio 2019) “Duepernon rispettano il fattore di protezione dichiarato sulla confezione: si tratta di ‘Rilastil Baby transparent spray wet skin‘ e ‘Isdin Transparent spray wet skin‘“. E’ quanto riferisce, che ha testato in laboratorio un campione di 16destinate ai. I prodotti presi in esame sono in vendita in farmacie, supermercati e discount. “I due prodotti che non hanno superato le prove di efficacia protettiva sono stati segnalati al ministero della Salute al quale abbiamoildal mercato“, sottolinea in una nota. In merito al solare di Rilastil, il test di“ha dimostrato che la protezione dichiarata sull’etichetta (Spf 50+) non corrisponde a quella reale che si attesta su un valore di Spf pari a 20,9, che rientra nellea ...

