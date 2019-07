Costa | incontro con Raggi e Di Maio per fare punto su strategia rifiuti

"Incontro soddisfacente" fra Putin e il Papa. Ma Francesco non molla gli ortodossi di Costantinopoli : Non c’è stato nessun invito in Russia per Papa Francesco, come anticipato ieri sera dal Cremlino, dato che dopo la crisi ucraina i rapporti tra la Chiesa di Roma e il Patriarcato di Mosca si sono raffreddati.Ma non era scontato il commento dello stesso zar russo che congedandosi ha detto a Francesco: “Grazie per il tempo che mi ha dedicato. È stato un discorso molto sostanzioso e interessante”. Mentre il portavoce ...