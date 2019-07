Costa | con lavoro congiunto si può superare criticità rifiuti a Roma

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

Hotel - la truffa nasCosta : la banalissima mossa nella vostra stanza che può rovinarvi il conto corrente : Entrate in un Hotel all'estero e vi fiondate alla reception a chiedere il numero del wifi? Attenti, rischiate grosso. Come avverte un articolo del Messaggero, accedere alle reti degli alberghi o a connessioni libere, e soprattutto utilizzarle per fare acquisti, può essere davvero pericoloso. Gli ho

Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : interviene la procura. Scontro Toninelli – sindaco : La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari per capire cosa è accaduto ieri quando la Nave Costa Deliziosa ha sfiorato per un soffio lo schianto a Riva Sette Martiri, a pochi metri dai famosi Giardini della Biennale. L'indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La magistratura valuterà anche e soprattutto la regolarità ...

Canale 5 ricorda Mike Bongiorno : a settembre speciale in prime time condotto da Costanzo. Gli ospiti : Mike Bongiorno L’autunno 2019 di Canale 5 partirà con una serata dedicata a Mike Bongiorno. A dieci anni dalla scomparsa di uno dei pilastri della televisione italiana, il 5 settembre la rete ammiraglia Mediaset omaggerà il conduttore con uno speciale in prime time – dovrebbe chiamarsi Allegria – condotto da Maurizio Costanzo. Una serata per ricordare e celebrare Mike, scomparso l’8 settembre 2009 all’età di 85 ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini difesa da Maurizio Costanzo : "Cosa dovete riconoscerle" - colpo alla Rai : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono stati sostituiti alla conduzione de La vita in diretta. Al posto dei due - che a inizio stagione non andavano poi così d'accordo - a settembre ci saranno Lorella Cuccarini e il giornalista del Tg1 Alberto Matano. La Fialdini non dovrebbe però rimanere senza

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : E’ “Ital-show” : Altri due ori azzurri con Costanza Cocconcelli e Thomas Ceccon. Bronzo Biasibetti : Non si ferma l’ItalNuoto agli Europei juniores di Kazan e regala un’altra giornata d’oro ai colori azzurri. Gli italiani si confermano padroni assoluti delle gare veloci e portano a casa Altri due trionfi continentali con Thomas Ceccon nei 50 dorso e Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero. Un doppio successo “condito” con lo splendido Bronzo di Helena Biasibetti nei 100 farfalla e Altri risultati interessanti ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : fantastiche azzurre - altre tre medaglie con Giulia Salin (oro) - Costanza Cocconcelli e la staffetta 4×100 mista! : Nei Campionati Europei juniores in corso a Kazan in Russia l’Italia esce dalla terza giornata di gare con altre tre medaglie, una per tipo, tutte ottenute dalle nostre ragazze; questa rassegna continentale sta sorridendo parecchio ai nostri colori, visto che abbiamo già raggiunto la doppia cifra di podi di cui la metà sono ori. La prima gioia di giornata è arrivata nei 50m dorso femminili da Costanza Cocconcelli, abile a replicare il ...

Putin conferma : 'Contatti Costanti con la Lega di Matteo Salvini' : Il Presidente della Russia Vladimir Putin è in visita nel nostro paese. Come previsto, sta incontrando le varie autorità del governo italiano, ma per l'occasione ha anche rilasciato un'intervista (per iscritto) al Corriere della Sera. In essa ha soprattutto parlato dei suoi rapporti con l'amico Silvio Berlusconi, che definisce un politico di altissima levatura, e con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha quindi confermato che ci sono ...

Costantino della Gherardesca invita tutti al Gay Pride milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...

Minori stranieri - la Corte dei Conti : “Sprar Costano meno dei centri straordinari. Meno sprechi se sistema fosse unico” : L’ultima relazione della Corte dei Conti chiede al ministero dell’Interno di puntare sullo Sprar, il sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati anche per quanto riguarda i bambini arrivati nel nostro Paese da soli. Quindi evitare la solita logica dell’emergenza che rende il sistema italiano una lotteria e invece puntare a un modello unico, organizzato, pianificato, governato. Che permetterebbe di avere Meno sprechi ...

"Incontro soddisfacente" fra Putin e il Papa. Ma Francesco non molla gli ortodossi di Costantinopoli : Non c’è stato nessun invito in Russia per Papa Francesco, come anticipato ieri sera dal Cremlino, dato che dopo la crisi ucraina i rapporti tra la Chiesa di Roma e il Patriarcato di Mosca si sono raffreddati.Ma non era scontato il commento dello stesso zar russo che congedandosi ha detto a Francesco: “Grazie per il tempo che mi ha dedicato. È stato un discorso molto sostanzioso e interessante”. Mentre il portavoce ...

Putin : «Pronti a dialogare con gli Usa. Contatti Costanti con la Lega di Salvini» : Il presidente russo Vladimir Putin sulle relazioni con l’Occidente: «Apprezziamo l’impegno dell’Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell’area euro-atlantica»«Difficile l’interazione con gli Usa nella riduzione degli armamenti strategici»

Stromboli - Conte : “Costantemente aggiornato sulla situazione - grazie ai soccorritori” : “Un pensiero a Massimo Imbesi che ieri ha perso la vita a Stromboli e un abbraccio a i suoi cari. Nella notte sono rimasto in costante contatto con il @DPCgov per essere aggiornato sulla situazione. Ringrazio tutte le forze coinvolte nelle operazioni di soccorso e assistenza“: lo ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Stromboli, Conte: “Costantemente aggiornato sulla situazione, grazie ai ...