Copa America – Dopo la Champions League Kinsey tenta un’altra sexy invasione | la modella

Brasile - trionfo al Maracanà : ecco la nona Copa America. Il Perù liquidato con un 3-1 : Il Brasile batte 3-1 al Maracanà di Rio de Janeiro il Perù conquistando la Copa America per la nona volta nella sua storia. Ad aprire le marcature per i verdeoro Everton al 15’, il raddoppio di Gabriel Jesus al 47esimo. Allo scadere la terza rete di Richarlison. Al 44’ del primo tempo il gol della b

Il Brasile ha vinto la Copa America : Ha battuto il Perù per 3 a 1 e si è aggiudicato per la nona volta nella sua storia il torneo per nazionali più importante del calcio sudAmericano

Video/ Argentina Cile - 2-1 - : highlights e gol. Albiceleste di bronzo in Copa America : Video Argentina Cile, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida come finale per il 3-4 posto in Copa America. Albiceleste di bronzo!.

Il Brasile si aggiudica la Copa America: Perù ko 3-1 nella finalissima di questa sera Grande spettacolo per la finalissima della 46ª edizione della Copa America: al Maracana il Brasile ha avuto la meglio sul Perù, grazie alle reti di Everton, Jesus e Richarlison. Un trionfo che regala al Brasile la nona Copa America. La Selecao trionfa nonostante l'espulsione di Jesus nella ripresa.

Copa America : Messi diserta la premiazione per il terzo posto per protesta : L’agenzia di stampa Ansa in una nota riporta che Messi ha disertato la premiazione per il terzo posto dell’Argentina in Copa America. L’attaccante argentino ha scelto questo gesto per protestare dopo la delusione della sconfitta in semifinale contro il Brasile nella quale troppe sviste arbitrali a favore dei padroni di casa avevano pesantemente condizionato l’andamento dell’incontro. Il campionissimo del Barcellona ...

Brasile-Perù : llegó el día. Stasera si assegna la Copa America : Brasile-Perù: llegó el día. Stasera si assegna la Copa America Finalmente il grande giorno è arrivato. Dopo tre settimane lunghe ed estenuanti, stanotte alle ore 22:00 italiane si assegnerà la 46a Copa America. Il teatro è neanche a dirlo il Maracana di Rio de Janeiro, pronto ad ospitare la finale della competizione Brasile-Perù, cinque anni dopo quella dei Mondiali. Grande attesa ovviamente per i padroni di casa brasiliani, strafavoriti ...

Copa America – Messi è una furia - diserta la premiazione e distrugge la Conmebol : “questa è corruzione” : L’argentino è stato espulso durante la finale per il terzo e quarto posto, ennesimo episodio che lo ha spinto a sbroccare contro la Conmebol Si è conclusa malamente la Copa America per Lionel Messi, espulso durante la finale per il terzo e quarto posto vinta dall’Argentina contro il Cile con il punteggio di 2-1. AFP/LaPresse Il giocatore del Barcellona è stato protagonista di una lite con Medel, che ha spinto l’arbitro ad ...

Brasile-Perù - finale di Copa America - in diretta TV e in streaming : Il Brasile gioca in casa, il Perù ritorna in finale dopo 44 anni: i link per seguirla in diretta su Dazn

