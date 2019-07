Continua il flusso lungo la rotta del Mediterraneo | ecco gli sbarchi delle ultime ore

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Mauro Indelicato A Pozzallo arrivata una motovedetta della Guardia di Finanza che ha soccorso migranti in gran parte provenienti dalla Tunisia, in navigazione verso Malta invece la Alan Kurdi con almeno 40 persone soccorse a bordo Gliproseguono, anche se i numeri però parlano chiaro: si è ben lontani dalle emergenze incontrate tra il 2015 ed il 2017, così come daldi migranti generatolalibica e delcentrale durante il periodo della primavera araba del 2011. Pur tuttavia, le tratte che interessano l'Italia restano sorvegliate speciali. Anche perché le condizioni meteo appaiono decisamente favorevoli in questo momento per intraprendere traversate del, così come un ruolo importante in tal senso potrebbe essere recitato anche dall’instabilità in Libia e dal fatto che in Tripolitania le organizzazioni criminali impegnate nel ...

marcellomione1 : Strepiti dalla mattina alla sera di Salvini con il suo codazzo di corifei per fermare barche con 40 migranti, denun… - Carlo213Ge : @DAmboldi @Camillamariani4 @Cocci1309 @SensoDiNausea Ma infatti per evitare la distrazione il flusso irregolare dev… - DavideZandarin : Gli sbarchi continuano eccome, altro che 87% in meno! Un flusso continuo che buca come un groviera la storiella del… -