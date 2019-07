Comune Roma | ecco piano e impianti sportivi per persone anziane

Comune Roma : mercoledì al Circo Massimo Luna protagonista : Roma – A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledi’ 10 luglio dalle 20.30 alle 24, rivivra’ la corsa alla Luna che culmino’ il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillita’. L’iniziativa, promossa da RomaCapitale, Assessorato alla Crescita Culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e’ a cura degli ...

Rifiuti Roma - Zingaretti ordina al Comune l’ok ai due bilanci Ama sotto inchiesta : “Città sia pulita in 7 giorni” : Non solo la pulizia completa della città di Roma entro 2 settimane. Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei Rifiuti, dovrà approvare i tanto discussi bilanci aziendali 2017 e 2018 entro il 5 agosto. Pena “sanzioni da concordare con il ministero dell’Ambiente”. L’ordinanza della Regione Lazio per superare la crisi dei Rifiuti nella Capitale, firmata e presentata questa mattina, è un’arma a doppio taglio per ...

Nel palazzo occupato di Casapound a Roma dipendenti di Comune e Regione : La terrazza sconfinata con vista sui tetti del centro di Roma, con la cupola della basilica di Santa Maria Maggiore che svetta in primo piano. I manifesti colorati alle pareti, le immagini del...

Comune Roma : verifiche in edifici scolastici dopo scossa nella notte : Roma – “In seguito all’evento sismico registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attivita’ di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunira’ questa mattina alle ore 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attivita’ gia’ condotte a partire dall’alba di ...

‘La violenza declinata’ : venerdì libro presentato in Comune a Roma : Roma – Sara’ presentato venerdi’ 28 giugno alle 18, nella sala del Carroccio del Campidoglio, a Roma, il libro di Anna Silvia Angelini ‘La violenza declinata’ pubblicato a febbraio da Bertonieditore. Oltre all’autrice interverranno all’incontro, moderato dalla cantautrice Gio Di Sarno e introdotto dall’editore Jean Luc Bertoni: la consigliera capitolina, Valeria Baglio; la giornalista di cronaca ...

Salvini : a Roma non ci sono gabbiani ma mostri - Comune tolga immondizia da strade : Roma – “Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che pubblica anche un video. “Eccomi sui tetti di Roma- dice Salvini nel video-, torno giu’ in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani… sono mostri. Mi appello al comune di Roma togliete l’immondizia dalle strade perche’ non se ne ...

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - ferito il sindaco : Una potente esplosione ha squarciato la tranquillità del piccolo paesino di Rocca di Papa, alle porte di Roma, dove intorno alle 11:30 di oggi, in pieno centro, una fuga di gas avvenuta in un palazzo di Corso Costituente ha fatto crollare parzialmente la facciata dell'edificio che ospita il Comune. La sede municipale confina anche con una scuola, che si trova proprio dirimpetto. Secondo quanto riportato dall'Ansa, anche il sindaco della ...

