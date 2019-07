Comincia la guerra ai furbetti del cartellino grazie alle impronte digitali

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Idelnon avranno vita facile con il nuovo “Decreto Concretezza” che prevede anche una misura contro l’assenteismo. È infatti prevista l’introduzione delleper “timbrare” la propria presenza e di un sistema di videosorveglianza utilizzabile per smascherare chi tenta di truffare la P.A., segnalando la presenzaa colleghi complici o semplicemente timbrando ilper poi uscire. La ministra Bongiorno si dice soddisfatta della manovra in tutti i suoi aspetti visto che occorreva un drastico cambiamento dell’attuale sistema. Misure anche sui tempi delle procedure concorsuali e inserimento di risorse Il Decreto Concretezza non prevede solo una battaglia dura contro idelma riguarderà molti punti nevralgici delle Pubbliche Amministrazioni. Saranno previsti cambiamentimodalità di assunzione del personale con lo scopo ...

