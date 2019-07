Come cancellare una partizione su Windows

Come cancellare account Telegram : Telegram è una di quelle app di messaggistica sicura che offre una crittografia end-to-end per mantenere le comunicazioni lontane da sguardi indesiderati. Man mano che sempre più utenti si affidano alla privacy, la concorrenza tra i messenger incentrati sulla sicurezza si sta facendo dura. Se hai deciso di lasciare Telegram perché hai un numero eccessivo di app di questo tipo o ti stai attenendo a uno alternativo, l’eliminazione del tuo ...

Come cancellare le ultime tracce delle rivolte egiziane del 2011 : Lo scorso lunedì l’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è morto mentre era in corso un’udienza dei tanti processi che ha dovuto affrontare negli ultimi sei anni. Alcuni giornali hanno avanzato dubbi sulle circostanze della morte e think tank Come Amnesty International e Human Rights Watch hanno chiesto un’indagine indipendente sulle cause della morte.Da mesi, giornalisti e politici avevano lanciato appelli ...

Come cancellare la cronologia Safari su iPhone e iPad : Eliminare le tracce di una sessione di navigazione in Internet attraverso iPhone o iPad non è per nulla difficile. In questo articolo vi mostreremo Come cancellare la cronologia Safari su iPhone o iPad. cancellare la leggi di più...

Cronologia chat Facebook e Messenger : Come trovare - cancellare e scaricare messaggi : Facebook tende a conservare automaticamente le vostre chat, e di conseguenza è possibile trovarle e rileggerle, o addirittura scaricarle, sempre nel caso in cui non siano state eliminate manualmente. In questa guida infatti vedremo come leggi di più...