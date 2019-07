Codice della strada | c' è l' intesa in commissione sull' obbligo del casco per i ciclisti

Sea Watch - Patronaggio : “Manovra Carola? E’ reato secondo il Codice penale e della navigazione”. Su Salvini non risponde : Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, lasciando la commissione Giustizia di Montecitorio, dove è stato audito sul ‘Decreto Sicurezza bis‘ afferma che la manovra della Capitana della Sea Watch, che ha portato all’impatto con la motovedetta della Guardia di Finanza: “Noi ci limitiamo a valutare una condotta a fini penali. Condotta (la decisione di Carola Rackete di non rispettare l’alt l’approdo nel porto ...

Camera - quarto rinvio per acqua pubblica. Slitta pure Codice della strada : Sono diversi i provvedimenti che sarebbero dovuti approdare in Aula e invece subiscono un rinvio. E' quanto risulta al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. E' il caso della proposta di legge targata M5s sulla gestione pubblica dell'acqua, che subisce il quarto rinvio: il provvedimento, previsto in Aula la settimana prossima, viene nuovamente fatto Slittare. La proposta di legge sarebbe dovuta approdare in Aula a fine ...

Codice della strada - più poteri agli ausiliari del traffico! : Gli ausiliari del traffico potrebbero avere maggiori poteri di comminare multe nei casi di divieto di sosta: a prevederlo è un emendamento del Pd al Codice della strada su cui la maggioranza si è espressa favorevolmente. Ribaltando quanto deciso negli scorsi mesi da M5s e Lega che hanno approvato - in commissione a Montecitorio - la proposta di legge Baldelli che riduceva il ruolo degli ausiliari delle soste per quanto riguarda le multe.

Rose Hanbury tra William e Kate Middleton?/ Messaggio in Codice della Duchessa : Rose Hanbury si insinua tra William e Kate? Secondo i tabloid britannici la vicina di casa di campagna potrebbe diventare quello che Camilla fu per Diana.

Codice della strada - la riforma va nella direzione giusta. Ma con gravi dimenticanze : Nel Codice della strada “riformato” ci sono varie buone cose, ma anche qualche grande dimenticanza. Non si può che gioire per l’inasprimento delle sanzioni contro chi guida con il cellulare o chi parcheggia sui marciapiedi; finalmente è stata introdotta la casa avanzata al semaforo, tipica dei paesi bike friendly, cioè la linea di arresto avanzata per i ciclisti in modo che possano partire per primi e non respirare il gas di scarico; e anche ...

Cellulare in mano alla guida : ritiro patente e regole Codice della strada : Cellulare in mano alla guida: ritiro patente e regole codice della strada Sappiamo quanto sia diffusa la pericolosa abitudine di guidare con la propria automobile, avendo in mano un Cellulare o smartphone. Magari per rispondere ad una chiamata più o meno importante, o per mandare un messaggio, fatto sta che tanti italiani spesso preferiscono avere una mano sul volante anziché due. Vediamo cosa dice la legge circa la guida con il Cellulare in ...

«Vedere cammello - pagare niente» : il Codice della nuova Tangentopoli lombarda : I dialoghi tra Zingale, Caianiello e gli altri: il sottobosco politico raccontato attraverso le intercettazioni. Proprio come avvenuto durante Mani Pulite, dopo le prime notizie sull’inchiesta gli imprenditori hanno iniziato a presentarsi dai pm

Manoscritto Voynich : svelato il Codice più misterioso della storia scritto da 400 monache : svelato dopo oltre 600 anni il codice del Manoscritto Voynich, il più misterioso ed enigmatico del mondo. Compilato da 400 monache per Maria di Castiglia, fino al 1912 è stato conservato nel Castello aragonese di Ischia, l'isola nel Golfo di Napoli. Persino l'FBI americana lo ha studiato per anni. Oggi, finalmente, uno studioso britannico ne svela i misteri.Continua a leggere

Codice della Strada e cellulare mentre si guida : telecamere su volanti e multe differite : Entro il prossimo 3 giugno 2019 il nuovo pacchetto normativo che modificherà alcuni articoli del Codice della Strada arriverà nell’aula di Montecitorio per la votazione. La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha appena dato il via libera al testo che apporta particolari modifiche al Codice andando ad inasprire le sanzioni e le modalità di contestazione da parte delle Forze dell’Ordine per chi è scovato ad usare il telefono mentre ...

Nuovo Codice della strada approvato/ Stretta sugli smartphone e sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

In approvazione il nuovo Codice della Strada domani 15 maggio - le novità : domani 15 maggio dovrebbe essere la giornata designata per l'approvazione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati le nuove normative del Codice della Strada (di cui l'ultima volta avevamo discusso all'incirca un mese fa in questo articolo dedicato), in un testo unificato contenente tutte le novità proposte. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 3 giugno, per passare poi attraverso l'ultima approvazione, che ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Codice della strada - svelato il testo unificato : ecco cosa ci piace e cosa no : Analizziamo punto per punto le proposte che potrebbero trasformarsi in norme definitive del nuovo Codice della strada Il nuovo Codice della Starda si sta pian piano delineando in ogni sua parte, infatti è stato svelato un testo unificato che dovrebbe essere approvato in commissione trasporti alla Camera dei Deputati. Il termine per presentare gli emendamenti in commissione è stato fissato al prossimo 3 giugno, quindi fino ad allora ...