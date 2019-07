Da Uomini e Donnea bomba sexy al mare! Claudia Dionigi in bikini

(Di martedì 9 luglio 2019) Il suo nome èma per tutti, da quando si è fidanzata, è Lady Cobra. Tutta colpa del suo ragazzo, quel Lorenzo Riccardi detto, appunto, Il Cobra. No, non siamo su Romanzo Criminale, anche se sembra un soprannome da film, ma l’ex corteggiatore e tronista die Donne. È proprio negli studi di Canale 5 che i due si sono conosciuti. E sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi è anche scoccato l’amore. Ma non è questa la notizia di cui vi vogliamo parlare.Quello che dovete sapere, se non lo avete già visto, è che il profilo diè veramente unadi bellezza e di sensualità. Lo dimostra il suo ultimo scatto, a bordo di una barca, con un costume a pezzo unico, rosso, e un corpo assolutamente da favola. “Waiting for the sunset” ha scritto nella sua didascalia, mandando in visibilio l’oltre milione di fans che la seguono su Instagram. E che sono rimasti catturati da questa ragazza così semplice, elegante e sensuale. E se non la conoscete, ci siamo noi a presentarvela.è di Roma, ha 29 anni e dopo il Liceo Classico ha continuato a lavorare nella ditta di famiglia, ovvero un vivaio famosissimo e anche molto lussuoso. Già nel cast 2018-2019 die Donne, ha racimolato tantissimi followers su Instagram, il che la rende una nuova possibile influencer. Appassionata della natura, dell’ambiente e degli animali,ha anche un pallino per i viaggi. Infatti la vediamo in vacanza, mentre sfoggia costumi sontuosi e si coccola il suo Cobra, tra abbracci affettuosi e pose sensuali. Che stanno racimolando sempre più like.