Ciclismo – Europei su pista Juniores e U23 | Paternoster oro nell’eliminazione | Guazzini è

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo su pista : Lamon e Plebani in finale : L’azzurro Plebani, bronzo iridato nell’inseguimento individuale, con un 4’16″655 registra il secondo miglior tempo e si guadagna la finale per l’oro. Lamon domina le qualifiche del KM in 1’00.794 e accede alla finale ad otto La terza giornata degli European Games di Minsk si apre sull’anello bielorusso con un ottimo secondo miglior tempo in qualifica di Davide Plebani nell’inseguimento ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo : Elisa Balsamo quinta - l’oro della prova in linea femminile all’olandese Wiebes : Olanda vs Italia: un vero duello tra le nazioni più forti vinto dall’Olanda. Elisa Balsamo quinta nella prova in linea femminile elite dei Giochi Europei di Minsk Si è conclusa con una volata di gruppo la prova in linea donne élite che sul circuito cittadino di Minsk2019 (120 km totali) che ha aperto gli European Games dedicati al Ciclismo dopo un acceso duello, che ha infiammato le strade della Biellorussia, tra Olanda e Italia. La ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo - domani la prova in linea dedicata agli uomini élite : le sensazioni del ct Cassani : La Nazionale di Cassani pronta per la prova in linea dedicata agli uomini elite ai Giochi Europei di Minsk Davide BALLERINI (ASTANA PRO TEAM), Niccolo BONIFAZIO (DIRECT ENERGIE), Marco CANOLA (NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANÈ), Dario CATALDO (ASTANA PRO TEAM) e Mattia CATTANEO (ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC), sono i cinque alfieri azzurri della Nazionale élite che domenica 23 giugno disputeranno l’European Games 2019, prova in linea. 180 i ...

Campionati Europei Ciclismo 2020 – Percorsi ‘morbidi’ a Trento : il perchè di una scelta strategica : Dal 9 al 13 settembre 2020 Trento ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo: scelta particolare fatta su Percorsi più ‘morbidi’ per favorire i ciclisti più in difficoltà fra Olimpiadi e Mondiali Dal 9 al 13 settembre 2020, il Ciclismo di livello tornerà a percorrere le strate italiane, non solo in occasione del Giro d’Italia. Trento infatti ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo, con una particolare scelta strategica. ...

Ciclismo - Europei Trentino 2020 : svelato il percorso e le altimetrie - tracciato selettivo adatto a velocisti resistenti : Presentato ufficialmente nella giornata di oggi il percorso degli Europei Trentino 2020, rassegna continentale di Ciclismo che si svolgerà proprio in Italia il prossimo anno, precisamente da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. Dopo il fallimento della candidatura di Vicenza per la prova iridata, che si svolgerà invece in Svizzera, sarà Trento a rappresentare la sede di partenza e di arrivo delle 13 gare previste dal programma: sei prove in ...