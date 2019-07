Chiude il Cara di Mineo | i manifestanti a Salvini | Buffone | mille impieghi persi

Il cara di Mineo Chiude i battenti. Salvini : "Un bel giorno di legalità" : Roberto Chifari Il cara di Mineo chiude ma non tutti sono contenti. Davanti alla struttura una cinquantina tra dipendenti, ex lavoratori della struttura e sindacalisti protestano contro la chiusura del centro Il cara di Mineo chiude per sempre. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a Caltagirone, ha annunciato la chiusura della struttura che tanto ha fatto discutere in questi ultimi anni. "Ci eravamo impegnati a chiudere e ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy Chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

