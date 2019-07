Che cos’è il WPA3 e perché è importante? Ecco i segreti del nuovo protocollo Wi-Fi

BTS : Che cos’è l’Army Day - una ricorrenza molto importante per i fan della band : L'anniversario cade il 9 luglio The post BTS: che cos’è l’Army Day, una ricorrenza molto importante per i fan della band appeared first on News Mtv Italia.

Ingrassare improvvisamente dopo la dieta : cos’è l’effetto “yoyo” e perché si rischia la sarcopenia : Il cosiddetto effetto “yoyo”, ovvero una perdita di peso a causa di una dieta seguito da un leggero incremento involontario, può peggiorare la performance fisica di soggetti obesi. Se ripetuto nel tempo questo effetto, detto weight cycling, può portare al calo della massa e della forza muscolare. È uno dei risultati raggiunti dalla ricerca “Weight cycling as a risk factor for low muscle mass and strength in a population of males and females with ...

Che cos’è e come si usa lo shampoo naturale : Senza dubbio ne avrai sentito parlare anche tu. Negli ultimi tempi lo shampoo naturale è diventato un metodo di gran moda per la cura dei capelli. Non solo si tratta di una scelta più sana rispetto a quella più tradizionale, ma anche ecologica e cruelty-free. Chi ha cura del proprio nel rispetto degli animali e della buona salute del pianeta può scegliere tra shampoo naturale per capelli di produzione biologica oppure dedicarsi al fai da ...

MotoGp – Infortunio per Fabio Quartararo nelle FP3 - qualifiChe del Gp di Germania in dubbio : ecco cos’è accaduto : Infortunio per Fabio Quartararo al termine delle FP3 del Sachsenring: il pilota francese ha subito una sublussazione della spalla sinistra ed è in dubbio per le qualifiche Tanta sfortuna per Fabio Quartararo. Dopo aver risolto i problemi di sindrome compartimentale nelle scorse settimane, il giovane rookie francese sembra aver subito un Infortunio durante le FP3 del Gp di Germania. Dopo aver chiuso la terza sessione di prove libere del ...

Diritto di opzione e prelazione soci : cos’è - differenza e caratteristiChe : Diritto di opzione e prelazione soci: cos’è, differenza e caratteristiche Potrebbe sembrare una distinzione puramente riservata ai cosiddetti “addetti ai lavori”, invece è bene sapere cosa sono e in che cosa si distinguono tra loro il Diritto di opzione e la prelazione soci. Vediamolo in questo articolo. Se ti interessa saperne di più sul recesso contratto e come si esercita, clicca qui. Diritto di opzione: di che si tratta ...

Cicogna bianca trovata morta col collo spezzato : cos’è successo e perché è una specie protetta : Gli addetti dell’oratorio SS Filippo e Giacomo di Mignete, nel lodigiano, hanno trovato nel cortile un esemplare di Cicogna bianca col collo spezzato e insanguinato. Alcuni di questi splendidi uccelli stazionano sul campanile della frazione di Zelo Buon Persico. Non è chiaro se la Cicogna sia morta per cause naturali o per la cattiveria gratuita di qualcuno; si attendono i risultati dell'esame autoptico.Continua a leggere

Emergenza alghe : cos’è il sargasso e perché può essere un rischio per la salute : Il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer a bordo dei satelliti per l’osservazione terrestre Terra e Aqua della Nasa, hanno individuato la più grande fioritura di macro-alghe, il sargasso, situata nell’Oceano Atlantico. La Great Atlantic Sargassum Belt (GASB) può diventare così estesa da coprire la superficie dell’Atlantico tropicale dalle coste occidentali dell’Africa al Golfo del Messico. Lo studio condotto dal College of Marine ...

Matteo Renzi condannato per danno erariale : Che cos’è e dettagli sentenza : Matteo Renzi condannato per danno erariale: che cos’è e dettagli sentenza Un’altra brutta notizia per Matteo Renzi. Dopo l’arresto dei genitori risalente a febbraio scorso, l’attuale senatore del Partito Democratico, già segretario e leader nazionale, è stato condannato dalla Corte dei Conti per fatti che riguardano il periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Firenze. Ricordiamo infatti che ...

Più muscoli con le proteine del Quorn Che con quelle del latte : cos’è questo nuovo alimento : Le micoproteine dell'alimento Quorn fanno sviluppare i muscoli molto più delle proteine del latte. Vediamo insieme quali sono le differenze e cos'è esattamente il Quorn, la 'carne' dei vegetariani e dei vegani utile anche per coloro che vogliono aumentare la massa muscolare. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Recesso contratto 2019 : come si esercita e Che cos’è. Ecco cosa sapere : Recesso contratto 2019: come si esercita e che cos’è. Ecco cosa sapere Nei documenti contrattuali e nelle trattative che portano ad un accordo contrattuali tra le parti, molto spesso si parla anche del cosiddetto diritto di Recesso del contratto. Cerchiamo, di seguito, di fare luce sulla natura di questo diritto e sulle modalità per farlo valere. Se ti interessa saperne di più sul diritto di ripensamento compro oro e restituzione ...

Divisione dei Poteri : cos’è e perché c’è : Il fermo di Carola Rackete, comandante della Sea Watch, e le dichiarazioni del ministro dell’Interno Salvini in rapporto alle decisioni della magistratura hanno fatto discutere e polemizzare di “Divisione dei Poteri”. Ecco la definizione che ne diede, nel 1748, nello “Spirito delle leggi”, il filosofo Montesquieu.

Il kefir conquista l'Italia : Che cos’è e perché fa bene : Il kefir, un vero e proprio superfood, ha conquistato gli italiani. Le vendite sono schizzate alle stelle: le ultime rilevazioni di Iri tra supermercati, ipermercati e negozi parlano di un giro d’affari che quest’anno ha raggiunto i 5,4 milioni di euro. E che è cresciuto esponenzialmente: dal 2017 è incrementato del 327,7%. Gli acquisti continueranno ad aumentare anche per i prossimi quattro anni, del 25% all’anno, ...

Domicilio digitale persone fisiChe 2019 : cos’è - come attivarlo online e info : Domicilio digitale persone fisiche 2019: cos’è, come attivarlo online e info Il Domicilio digitale è una novità introdotta recentemente dalla legge, e rappresenta un ulteriore passo verso la progressiva digitalizzazione dei servizi. Vediamo perciò cosa è utile sapere, che cos’è e come attivarlo, soprattutto con riferimento alle persone fisiche, vale a dire i privati cittadini. Se ti interessa saperne di più su cosa fare per ...

Jesolo - bullo della baby gang Che ha picchiato i bagnini si confessa : “Ecco cos’è successo” : Un ragazzo di 17 anni di Treviso, membro della "baby gang" che domenica ha aggredito 3 bagnini a Jesolo scatenando il panico in spiaggia, si difende e a Fanpage.it si confessa: "Noi abbiamo sbagliato, ci siamo comportati da immaturi e irrispettosi, ma non bisogna colpevolizzare solo e soltanto noi. Ecco cosa è successo quel giorno".Continua a leggere