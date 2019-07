Champions League su Canale 5 | Pardo unico telecronista | Giorgia Rossi conduttrice

blogo

(Di martedì 9 luglio 2019) Sarà5 a trasmettere in chiaro una partita didi calcio ogni turno. Accadrà il mercoledì e, più precisamente, per la fase a gironi il 18 settembre, 2 e 23 ottobre, 6 e 27 novembre e l'11 dicembre 2019. Publitalia ha comunicato che la telecronaca delle gare sarà affidata a Pierluigi(con lui, prevedibilmente, ci sarà una seconda voce tecnica, non ancora annunciata), mentre gli studi di accompagnamento, nei quali saranno proposti gli highlights di tutte le partite, saranno condotti da. Nessun ritorno per Sandro Piccinini, che nei giorni scorsi via Twitter aveva precisato: "Con Mediaset ci siamo separati l’anno scorso e la situazione non è cambiata, dunque non sarò io a commentare la nuova". Nessuna traccia, al momento, neanche di Sandro Sabatini, che proprio con la, aveva condotto (su Premium e in chiaro) negli scorsi anni i ...

AntoVitiello : Theo #Hernandez al sito ufficiale del club: 'Il #Milan è un grande club e spero di poterne scrivere la storia. Con… - marattin : Quando la Juve fu eliminata in Champions League dall’Ajax, in rete girava un coro canzonatorio sull’aria di “Mamma… - GoalItalia : Accordo tra Sky e Mediaset per la Champions: 16 partite in chiaro, inclusa la Supercoppa Europea ?? -