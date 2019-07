Cefalù è mare cristallino | arte e storia | il video è suggestivo

direttasicilia

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Borgo dicon il suoe il suo Duomo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, è uno dei luoghi più belli che si possono trovare sul litorale del Palermitano.è senza dubbio uno dei borghi più belli della Sicilia. Una posizione favorevole, sotto una rocca che al tramonto si tinge di rosso, e un centro storico medievale fanno di questa città uno dei posti più magici della provincia di Palermo e i turisti fanno a gara per accaparrarsi un posto libero in estate. Il Duomo è il cuore diIl cuore della città è la Basilica Cattedrale, dominata dal bellissimo Pantocrator. A fianco sorge il Chiostro. Dal 2015 tutto il complesso è Patrimonio dell’Umanità Unesco come pdell’Itinerario arabo-normanno di Palermo,e Monreale. Ildiè un luogo incantato e molto frequentato. D’estate, nelle ore meno calde, si consiglia la passeggiata alla Rocca. Un percorso ...

