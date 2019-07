Catania | sindaco Caltagirone | ' nuovo commissariato segnale positivo'

"Un colpo giusto ci vuole". La bufera sull'ex candidato sindaco di Catania del M5s : Il consigliere comunale di Catania del Movimento 5 stelle, Giovanni Grasso, potrebbe essere espulso dal gruppo consiliare, denunciato ai probiviri e alla Procura di Catania a causa di una telefonata in cui parla con il vicesindaco, Roberto Bonaccorsi, di come mettere a tacere la capogruppo M5s Lidia Adorno, entrata in contrasto con lo stesso Bonaccorsi. Grasso e il vicesindaco nella loro conversazione - finita casualmente in una chat - ...