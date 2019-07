Catania presenta il Festival dei Teatri di Pietra

Domani a Catania la presentazione di “The Journey over the sea” : Il docufilm “The Journey over the sea” , realizzato nell’ambito dei progetti di Proxima sullo sfruttamento sessuale, sarà presentato Domani , a Catania

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia : 9 progetti per smettere di fumare presentati a Catania - poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA] : La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania. Si tratta di nove ...