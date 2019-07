Castua | l' esame del dna rivela l' identità degli italiani trucidati dai partigiani di Tito

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Elena Barlozzari Scoperta finalmente l'di alcuni dei corpidaidie riesumati a, in Croazia, da Onorcaduti. Tra loro c'è anche il sentore fiumano Riccardo Gigante È stato in parte risolto il "cold case" di, nel Fiumano, oggi Croazia. Lì dove il 4 maggio del 1945 un commando dijugoslavi scaricò i propri fucili addosso ad un gruppo di prigionieri che, sino ad oggi, non avevano né un nome né un cognome. Di loro l’unica informazione certa era la nazionalità: quella italiana. Un eccidio silenzioso, rimasto nascosto finché Amleto Ballarini, esule e presidente della Società di Studi Fiumani di Roma, non iniziò le sue ricerche. Era il 1960 quando sulla rivista "Difesa Adriatica" apparse postuma una lettera di Vita Ivancich, croata e moglie del maresciallo di Finanza Vito Butti. Era il racconto dello strazio ...