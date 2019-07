Caso Bellomo | sms a ricercatrice | “Sei un animale | il tuo dna malato” Un’allieva | “Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Parlava alla sorella del contratto scritto da Francesco. Un contratto che lei aveva firmato e che definiva di “schiavitù sessuale“. Un’altra borsista invece ha riferito di essere stata “punita” per aver violato gli obblighi imposti da quel documento, finendo in una rubrica sulla rivista della Scuola con “dettagli intimi sulla sua vita privata”. Mentre da un’altra ancora avrebbe preteso che “si inginocchiasse e gli chiedesse perdono” per avere violato regole del contratto. Sono le testimonianze delle borsiste della scuola di formazione Diritto e Scienza dell’ex giudice del Consiglio di Stato, agli arresti domiciliari per maltrattamento ed estorsioni ai danni di alcune ragazze. “Non so che visione abbia per le donne, ma le foto che mi faceva fare parlano chiaro”, aveva scritto in un messaggio una delle cinque ...

