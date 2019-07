Caso Bellomo | “controllava foto e like sui social delle allieve e le umiliava su rivista

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019)leche non assecondavano i suoi desiderata “anche attraverso la pubblicazione sullaon line della scuolaloro vicende personali, e minacciandole di ritorsioni sul piano personale e professionale”. Controllava i loro, i post sui, imponeva loro di cancellare amicizie egrafie. Di essere reperibili in qualsiasi momento. Di non sposarsi e di essergli fedeli per tutta la durata del “contratto/regolamento” che disciplinava i “doveri“, il “codice di condotta” ed il “dress code” del borsista. Sono i dettagli che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari notificata a Francesco, ex giudice del Consiglio di Stato agli arresti domiciliari per maltrattamento ed estorsioni ai danni di alcune sue borsiste. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ...

