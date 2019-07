Cameron Boyce | il padre rompe il silenzio | La sua morte un incubo senza

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Alessandro Zoppo Victor, papà del giovane attore scomparso a soli 20 anni, usa i social per ringraziare i fan che sono vicini alla famiglia in un momento così duro Ladi, il giovane attore star della Disney scomparso a soli 20 anni a causa probabilmente di un attacco epilettico, ha sconvolto Hollywood. Victor, ildi, ha rotto ile usato i social network per ringraziare tutti i fan che hanno mostrato vicinanza e affetto nei confronti della famiglia in un momento così difficile e drammatico. “Sono sopraffatto dall’amore – scrive Victor su Twitter – e dal sostegno che la nostra famiglia ha ricevuto. Tutto ciò aiuta ad alleviare il dolore di undal quale non riesco a svegliarmi. Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza”. I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the ...

