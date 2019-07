Call of Duty Black Ops 4 | ecco tutti i dettagli dell' aggiornamento Operazione Apocalisse Z

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019)ofOps 4 si è trasformato in una verazombie grazie all'ultimoche introduce, per adesso solo su PlayStation 4, l'Z.Treyarch , come riportano i colleghi di Eurogamer, ha pubblicato per l'occasione un nuovo trailer che mostra cosa dovranno aspettarsi i fan del gioco. Lo studio di sviluppo promette nuove varianti per quanto riguarda i nemici e nuove armi tra cui il Ray Gun Mk 2. Oltre a questo sarà presente un nuovo perk chiamato "Blood Wolf Bite" che consentirà di evocare un lupo chiamato Luna in supporto al combattimento.La modalità multigiocatore, nel frattempo, ottiene tre nuove mappe a tema zombie: la prima si chiamerà Der Schatten, una grande mappa ambientata in una città alpina innevata che si trova al di sotto del castello presente nella mappa Der Eisendrache. La seconda, Remnant, si svolge all'interno del "Museo di ...

