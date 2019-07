Calciomercato Sampdoria | colpacci per Di Francesco | adesso mossa da sogno per l’attacco

Calciomercato Sampdoria - vicino l’acquisto dell’ex Inter Murillo : Jeison Murillo è vicino al ritorno in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.“powered by Goal”Colpo in difesa per la Sampdoria che sta per chiudere l’acquisto di Jeison Murillo dal Valencia.Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Murillo arriverà in prestito oneroso per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12.Centrale colombiano di grande esperienza, Murillo ...

Calciomercato Sampdoria - tra le sirene per Praet e il nome nuovo per l’attacco : la situazione : Si muove sul mercato la Sampdoria, che tra un clima di polemica verso il presidente Ferrero, ha iniziato quest’oggi il ritiro. Caos Sampdoria, tifosi ancora in protesta contro Ferrero: cori e striscioni verso il presidente blucerchiato situazione ben delineata tra entra e uscite. Su Dennis Praet è piombato il Valencia, per il momento sarebbe stata formulata un’offerta di 16 milioni più bonus che non avrebbe convinto il club ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : “Verdi vuole venire” : Ferrero sulla possibilità di acquistare Verdi dal Napoli: “Ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato ma lui ha chiesto cifre insostenibili”.“powered by Goal”Acquistato la scorsa estate dal Napoli, Simone Verdi non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava nella sua prima annata alla corte di Carlo Ancelotti. 22 presenze in Serie A, a cui vanno aggiunte una in Champions League e una in Europa League.Un minutaggio di ...

Calciomercato Sampdoria - Andersen al Lione : affare chiuso : Niente Milan, manca solo l’ufficialità per il passaggio di Andersen dalla Sampdoria al Lione: accordo trovato, affare da 25 milioni più 5 di bonus.“powered by Goal”affare fatto: Joachim Andersen è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lione. Ormai manca solo l’ufficialità. Nel mirino anche del Milan dopo l’arrivo di Marco Giampaolo in rossonero, il difensore della Sampdoria proseguirà la propria carriera in Ligue ...

Calciomercato Sampdoria - ultime notizie : Andersen-Lione - asse con l’Inter : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: Andersen-Lione, asse con l’Inter Dopo l’era Marco Giampaolo, passato al Milan, per la Sampdoria è tempo di ripartire da Eusebio Di Francesco. In attesa di capire il futuro della società, i blucerchiati si muovono sul mercato tra entrate ed uscite: ecco le ultime notizie in merito. Calciomercato Sampdoria: in entrata si fanno diversi nomi La Sampdoria sembrerebbe essere alla ricerca di ...

Calciomercato Sampdoria - Rocha non firma : il Santos fa marcia indietro e gioca al rialzo : Sembrava tutto pronto per firma e ufficializzazione, ma Kaique Rocha non può essere ancora considerato un calciatore della Sampdoria. Il Santos ha fatto retromarcia nonostante le visite mediche effettuate dal calciatore nella giornata odierna. Il club brasiliano ha infatti respinto l’offerta di 2 milioni per il 18enne difensore, che può essere impiegato sia come centrale che come esterno destro, e gioca al rialzo: vuole almeno 3 ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale : arriva l’attaccante Gonzalo Maroni : “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto d’opzione dal C.A. Boca Juniors i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Maroni (nato a Córdoba, Argentina, il 18 marzo 1999). l’attaccante ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024“. Con questa breve nota la società blucerchiata comunica ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan tra Kessié e Theo Hernandez - le mosse di Genoa e Sampdoria : Milan TRA KESSIE’ E Theo Hernandez – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Oltre alle sirene inglesi su di lui, spunta un’altra idea: uno scambio con la Fiorentina con Jordan Veretout. Nel frattempo El Chiringuito, televisione spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e ...

Calciomercato Sampdoria - tra le richieste per Andersen e il regalo a Di Francesco… : Fatto l’allenatore, si comincia a costruire la squadra. Inizia a prendere forma la Sampdoria, che dopo aver annunciato ufficialmente l’ingaggio di Di Francesco può pensare al mercato. Sampdoria, Depaoli si presenta: “finalmente sono arrivato” [FOTO] Ben chiara la situazione legata al giovane difensore Joachim Andersen, che ha già annunciato il suo addio. Su di lui si è scatenata una vera e propria asta, ma la richiesta di ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Depaoli : rinforzo per Di Francesco : Calciomercato Sampdoria – Nasce la nuova Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di affidarsi ad Eusebio Di Francesco per la panchina, un allenatore che non ha bisogno di presentazione e che rappresenta un lusso per il club. Il club adesso è pronto ad accontentarlo in ogni richiesta, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ rinforzo per la difesa, è fatta per Fabio ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

Calciomercato Sampdoria - obiettivo Zapata per la difesa : Di Francesco spinge per portarlo a Genova : La società del presidente Ferrero ha intenzione di portare in blucerchiato Zapata, in scadenza di contratto con il Milan La nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco sta nascendo, il primo obiettivo riguarda la difesa e conduce a Cristian Zapata, in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore colombiano piace e non poco all’ex allenatore della Roma che, insieme ad Osti, sta definendo la propria rosa in vista della prossima ...